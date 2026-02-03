Jefa de misión diplomática de EEUU inicia gestión en Caracas con mensaje a los venezolanos

Getting your Trinity Audio player ready...

La nueva Encargada de Negocios de Estados Unidos en Venezuela, Laura Dogu, envió un mensaje a los venezolanos en su primer día de trabajo en la sede diplomática, en Caracas.

En un video publicado en las redes sociales de la Embajada, Dogu dijo sentirse muy honrada de ejercer el cargo en este "momento histórico para ambos países".

La anteriormente embajadora en Honduras y Nicaragua, y Jefa Adjunta de Misión en México, afirmó que para lograr esa Venezuela amigable, estable, próspera y democrática que espera EEUU, su equipo trabajará "mano a mano con los venezolanos, representantes de una variedad de sectores y perspectivas".

El plan de trabajo se desarrollará en tres fases, señaló la alta diplomática en su mensaje: Primero, la estabilización del país y la restauración de la seguridad. Segundo, la recuperación de la economía para el beneficio de todos los venezolanos. Y tercero, la transición hacia una Venezuela amigable, estable, próspera y democrática.

"El presidente Trump ha tomado decisiones y ahora las estamos implementando", aseguró Dogu.

Añadió que el anuncio de la reapertura del espacio aéreo venezolano y la emisión de una licencia general que regula las transacciones con Venezuela, incluyendo el sector petrolero y la protección de CITGO, son pasos claves para fortalecer la recuperación económica.

Dogu se reunió el lunes en Miraflores con la presidenta interina de Venezuela. "Hoy me reuní con Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez para reiterar las tres fases que el secretario de Estado Marco Rubio ha planteado sobre Venezuela: estabilización, recuperación económica y reconciliación, y transición", escribió la diplomática en la cuenta de la Embajada en X.

"Hemos hecho un repaso de la agenda de paz y de respeto", señaló tras el encuentro el canciller venezolano Yván Gil. También hablaron de sobre temas energéticos, políticos y económicos, añadió.



Rodríguez designó como representante diplomático de Venezuela ante EEUU a Félix Plasencia, quien se trasladará con su equipo a Washington en los próximos días, confirmó Gil.



La jefa de la misión diplomática en Caracas, por su parte, dijo en su mensaje que se asegurará de que el progreso sea sostenible y brinde beneficios tangibles tanto para el pueblo estadounidense como para el venezolano. "Nuestra presencia aquí hoy marca un nuevo capítulo. Estoy lista para comenzar a trabajar. Manos a la obra", concluyó.