"Listos para trabajar", dice embajadora de EEUU a su arribo a Venezuela

La embajadora Laura F. Dogu llegó este sábado a Caracas para desempeñarse como Encargada de Negocios de la Unidad de Asuntos de Venezuela.

“Acabo de llegar a Venezuela. Mi equipo y yo estamos listos para trabajar”, publicó la diplomática en las redes sociales de la representación estadounidense en Venezuela.

El Departamento de Estado había confirmado a Martí Noticias la llegada de Dogu, quien es también asesora de Política Exterior del Presidente del Estado Mayor Conjunto, General Dan Caine.

La cancillería de EEUU dijo a nuestra Redacción que la diplomática “trabajará con personas de los sectores público y privado, así como con la sociedad civil, para impulsar el plan de tres fases del Presidente y del Secretario de Estado para Venezuela".

Dogu ha sido Embajadora de Estados Unidos en Honduras y Nicaragua en dos ocasiones y Jefa Adjunta de Misión en la Embajada de Estados Unidos en Ciudad de México.