Delcy Rodríguez destituye a la cubana que fungía como ministra de Turismo en Venezuela

Getting your Trinity Audio player ready...

La presidente encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, destituyó a la cubana Leticia Gómez Hernández, quien fungía como ministra de Turismo, en una movida vista por analistas como otra señal de la ruptura del régimen chavista de su dependencia de La Habana.

En un mensaje en la red social X, Rodríguez escribió: “Mi agradecimiento a la compañera Leticia Gómez por su valiosa labor al frente de esta importante cartera”, en tanto cerró el mensaje con una enigmática frase: “Venezuela, abierta al mundo”.

Gómez Hernández llegó a Venezuela en 2001, enviada por el entonces ministro de Turismo de Cuba y actual Primer Ministro, Manuel Marrero Cruz.

Lo que se suponía sería un viaje de intercambio de solo una semana se convirtió en una estancia de 24 años, que incluyó su nacionalización como venezolana en 2018, lo que le permitió escalar en el entramado burocrático del sector turístico hasta su designación como ministra en agosto del 2024.

En su lugar, Delcy Rodríguez nombró como nueva titular de Turismo a Daniela Cabello, hija de Diosdado Cabello, el número dos del régimen chavista.

“He decidido designar a la joven Daniella Cabello como nueva ministra del Poder Popular para el Turismo, quien asumirá desde ahora la responsabilidad de impulsar el desarrollo y la promoción del Sistema Turístico Nacional”, anunció en X la presidente encargada.

El nombramiento de Daniella Cabello, de 33 años, es un capítulo más en la renovación del gabinete iniciada por Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, por parte de Estados Unidos el pasado 3 de enero.

Desde que fue juramentada el 5 de enero, Rodríguez ha anunciado cambios en los ministerios de Transporte, Comunicación, Ambiente, Salud y en el Despacho de la Presidencia, así como nuevas designaciones en el ámbito militar.