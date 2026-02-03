Universitarios marchan en Caracas en reclamo de Amnistía para presos políticos

Getting your Trinity Audio player ready...

La Universidad Central de Venezuela (UCV) fue escenario este martes de una masiva manifestación para exigir una amnistía total para los presos políticos del país.

La protesta ocurrió en medio de un desmedido despliegue de las fuerzas del régimen chavista, tanto en las afueras de la Universidad, como en otros puntos de Caracas, en un intento por intimidar a los manifestantes, justo cuando se cumple un mes de la captura del dictador Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, durante un operativo militar de Estados Unidos.



Los organizadores recordaron que la UCV, en sus más de 300 años de historia, ha sido escenario de luchas democráticas, por lo que afirmaron que su comunidad no permanecerá en silencio ante las detenciones que consideran arbitrarias.

La protesta fue convocada y liderada por el movimiento estudiantil, incluyendo la Federación de Centros Universitarios (FCU) y la Federación de Asociaciones de Centros Universitarios (FCU-UCV).



En su reclamo por una amnistía total y no selectiva, los estudiantes aseguraron que la liberación de todos los encarcelados por motivos políticos debe ser un paso hacia la reconciliación nacional.



La líder opositora María Corina Machado publicó en su cuenta de X: “Hoy, en las calles de Caracas. ¡Un país decidido a ser libre! Hace 30 días esto era impensable...Libertad para todos los presos políticos!”.

El líder estudiantil Miguel Ángel Suárez reclamó la aprobación de una Ley de Amnistía en la Asamblea Nacional, que incluya no solo la excarcelación inmediata, sino también la eliminación de antecedentes penales y la restitución plena de los derechos civiles y políticos de quienes han sido procesados.



Profesores y trabajadores de la UCV, y familiares de presos políticos se sumaron a los estudiantes en su manifestación.



Los organizadores señalaron que, a pesar del reciente anuncio de la presidente encargada, Delcy Rodríguez, de un proyecto de Ley de Amnistía, en el orden del día de la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional pautada para este mismo día no se contempla la discusión de esa legislación.

De acuerdo con la organización no gubernamental Foro Penal, que ha monitoreado la liberación a cuentagotas desde la captura de Maduro, al menos 687 personas, 600 hombres y 87 mujeres, permanecen detenidas en Venezuela por razones políticas.

La ONG, que ha contabilizado más de 18 mil detenciones políticas desde el 2014 en Venezuela, señaló que de esos 687 detenidos, sólo 182 han sido condenados, mientras que 505 permanecen tras las rejas sin una sentencia definitiva.