"¿Y en Cuba no?", EEUU pide excarcelaciones de presos políticos como en Venezuela

La Embajada de los Estados Unidos en Cuba denunció la situación de los presos políticos cubanos en un post en redes sociales, en referencia al anuncio de la propuesta de una Ley de Amnistía en Venezuela, hecha por la presidenta interina Delcy Rodríguez.

"¿Y en Cuba no?", cuestiona la sede diplomática, teniendo en cuenta el proceso de liberaciones en curso en Venezuela, que incluye la propuesta de Rodríguez de una Ley de Amnistía.

La embajada se pregunta si es que el régimen cubano teme al más de un millar "de padres, hijos, hijas, hermanos, hermanas, nietos, y nietas inocentes que simplemente se quejaban de las condiciones pésimas" que imperaban en la isla en el verano de 2021, cuando se dió el estallido nacional del 11J.

Estas personas, hoy encarceladas por motivaciones políticas, "quieren a su patria y a la vida". Liberen a todos, pidió la representación estadounidense.

Mientras tanto, en Venezuela la presidenta interina anunció la propuesta de una Ley de Amnistía General destinada a liberar presos políticos y borrar causas judiciales por delitos políticos desde 1999.

Según dijo la Ley servirá para "reparar las heridas que ha dejado la confrontación política desde la violencia, desde el extremismo" y para "reimplantar la justicia en nuestro país y que sirva para rescatar la convivencia entre los venezolanos".

En la nación petrolera se están dando excarcelaciones paulatinas y se anunció el cierre del peor centro de interrogatorios y torturas de Caracas, conocido como El Helicoide.

El Presidente de EEUU, Donald J. Trump, dijo el 27 de enero que el ritmo de las excarcelaciones en Venezuela aumentaría muy pronto.

"¡Me gustaría agradecer al liderazgo de Venezuela por aceptar este poderoso gesto humanitario!", celebró el mandatario.