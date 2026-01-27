Trump celebra excarcelaciones de presos políticos en Venezuela; universitarios se unen a la causa

Getting your Trinity Audio player ready...

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que la liberación de presos políticos en Venezuela pudiera darse a un ritmo más rápido, mientras líderes universitarios de esa nación se unen al reclamo de libertad para cientos de encarcelados por el régimen chavista.

En un mensaje en la red social TruthSocial, Trump escribió: "Me complace informar que Venezuela está liberando a sus presos políticos a un ritmo acelerado, y se prevé que este ritmo aumente en las próximas semanas. ¡Quiero agradecer a los líderes de Venezuela por acceder a este importante gesto humanitario!".

En tanto, la organización sin fines de lucro Foro Penal Venezolano contabilizó este martes un total de 271 excarcelaciones de personas arbitrariamente detenidas por motivos políticos.

Gonzalo Himiob Santomé, vicepresidente de esa ONG, precisó que desde el 8 de enero de este año han salido de la cárcel 231 hombres y 40 mujeres.

El abogado confirmó que aún permanecen más de 700 personas arrestadas por causas políticas y dijo que la ONG estudia cada caso de represión por parte del régimen.

“Toda detención política es necesariamente arbitraria pero no toda detención arbitraria es necesariamente política y, para tomar en cuenta las diferencias, hay que basarse, no sólo en las causas, sino, específicamente, en la finalidad de que queden demostradas en cada caso concreto”, explicó Himiob Santomé.



La lucha por la liberación de los presos políticos venezolanos cuenta con fuertes aliados en la sociedad civil y ahora ha ganado también el respaldo del movimiento estudiantil.



En la Universidad Central de Venezuela, varios alumnos se han pronunciado en contra de la represión del régimen y en apoyo a los familiares de los encarcelados, así lo ratificó a Martí Noticias en entrevista desde la capital venezolana, Miguel Ángel Suárez, presidente de la Federación de Centros Universitarios de la UCV.



“Desde el movimiento estudiantil de todo el país y, especialmente, desde la Universidad Central de Venezuela, también hemos sido víctimas de persecución, teniendo incluso consejeros universitarios detenidos, que son parte de la junta directiva de la federación, y también hemos sido víctimas de cómo se han llevado de manera arbitraria a profesores como Jesús Armas, antes también estaba retenida la profesora Rocío San Miguel y hoy por hoy tenemos a dos estudiantes todavía detenidos”, declaró el líder estudiantil.

Además de acompañar a los familiares de los presos políticos en las vigilias, los estudiantes universitarios han protestado recientemente en plena vía pública de Caracas para reclamar la liberación de estos encarcelados.