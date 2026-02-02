Liberan al activista Javier Tarazona tras más de cuatro años preso en el Helicoide (VIDEO)

Getting your Trinity Audio player ready...

Este fin de semana fue excarcelado en Venezuela el activista y directivo de la ONG FundaRedes, Javier Tarazona. Al salir del Helicoide, la cárcel de Caracas denunciada como sitio de tortura, se unió a familiares de otros presos políticos en vigilia para reclamar la libertad de sus seres queridos, a los que el régimen mantiene tras las rejas.



La excarcelación de Tarazona ocurre después de más de cuatro años de presidio y justo dos días después del anuncio de la presidenta interina Delcy Rodríguez del cierre del Helicoide como centro de reclusión en Venezuela.

El activista denunció constantemente la presencia del ELN y las FACR en los estados fronterizos Apure y Táchira, entre Venezuela y Colombia y en julio de 2021 fue arrestado por el régimen de Caracas. Al salir de la cárcel habló con los periodistas sobre el acoso que también ha sufrido su familia.

“La libertad de uno es la esperanza de todos. Sale un privado de libertad y es la esperanza de todos. No puedo negar que ha sido el mes más largo de mi cautiverio, de mucha incertidumbre sobre que iba pasar conmigo, con mi situación, también la de mi hermano”, dijo.



La reclusión de Tarazona por razones políticas y sus condiciones indignas en la cárcel fueron denunciadas también por Amnistía Internacional, Human Rights Watch, así como por el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre detenciones arbitrarias.



“Es doloroso, querer ver a mi chamo, querer ejercer mi carrera, ver a mi mamá envejecer… Es complejo… Y cuando veía el canal del Estado y veía todo lo que yo estuve denunciando por años (...), el presidente Maduro, el ministro de la Defensa (...), yo decía: ‘Señor, por esto me tienen preso’”, señaló.



A través de las redes sociales se difundió el video de la llegada a su casa de Oscar Castañeda, quien fue arrestado en 2024 tras participar en un mitin político y permaneció preso en el Helicoide hasta ahora. En la grabación se observaba a Castañeda con dificultades para caminar, orientarse e incluso para reconocer a su hija.



Grupos activistas en Caracas denunciaron el acoso de sujetos motorizados agrupados en colectivos amenazando a los familiares de presos políticos que protestan en vigilias.

Este domingo, en 13 estados de Venezuela, se realizaron manifestaciones pacíficas en iglesias por parte de familiares de personas arrestadas por persecución política. El Foro Penal registra la excarcelación de 344 presos por estas circunstancias desde el pasado 3 de enero.