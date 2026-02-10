Anuncian liberación de Guanipa; "el presidente Trump no juega", advierte congresista

Getting your Trinity Audio player ready...

"Confirmo que mi papá, Juan Pablo Guanipa, está en mi casa en Maracaibo", anunció este martes Ramón Guanipa, hijo del preso político venezolano excarcelado y devuelto a prisión en pocas horas. Su liberación inmediata se debió a la fuerte presión de los Estados Unidos, como manifestaron fuentes familiares y el legislador estadounidense Mario Díaz-Balart.



"Estamos aliviados de saber que mi familia estará junta pronto. Aprovecho para agradecer, en nombre de mi familia, al gobierno de los Estados Unidos, al presidente Donald Trump y al Secretario de Estado Marco Rubio por su labor a favor de la libertad de Venezuela y de todos los presos políticos. Mi papá sigue injustamente preso, porque casa por cárcel sigue siendo prisión y exigimos su libertad plena y la de todos los presos políticos", escribió en redes sociales el hijo del líder del partido Primero Justicia.

Ese grupo político también confirmó que Juan Pablo Guanipa fue trasladado a su casa a las 10:00 AM de este martes 10/02 bajo medidas de prisión domiciliaria.



"Ya se encuentra con su familia y seres queridos. Agradecemos la presión nacional e internacional que ha hecho posible que Juan Pablo se reencuentre con sus hijos y su familia. Nuestra lucha sigue hasta que todos gocen de libertad absoluta e incondicional. Venezuela anhela justicia", demandó Primero Justicia.

Por su parte, el congresista cubanoamericano Mario Díaz-Balart celebró que el ex diputado "esté de regreso en casa tras una desaparición forzada por el régimen".



"El presidente Trump no juega. Agradecido con el presidente y el Secretario Rubio por su solidaridad inquebrantable en defensa de la libertad junto al pueblo venezolano. Estados Unidos está observando de cerca y no perderá de vista las acciones del régimen. Seguiremos exigiendo rendición de cuentas", agregó el legislador republicano.

Guanipa, aliado cercano de la líder opositora María Corina Machado, e importante figura de la oposición venezolana, el domingo 8 de febrero fue excarcelado después de más de ocho meses de detención pero ese mismo día fue detenido nuevamente por un grupo de hombres armados en el sector Los Chorros de Caracas.

Siendo un opositor de alto perfil, su arresto generó alarma internacional por considerar que se trataba de un revés en el proceso deexcarcelaciones acordado por Estados Unidos y el gobierno interino de Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.