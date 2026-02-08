Excarcelan en Venezuela al líder opositor Juan Pablo Guanipa (VIDEO)

Getting your Trinity Audio player ready...

El dirigente opositor venezolano Juan Pablo Guanipa, figura cercana a María Corina Machado y uno de los críticos más visibles del chavismo, fue excarcelado este domingo tras permanecer más de ocho meses detenido por motivos políticos.

Su liberación fue confirmada inicialmente por su hijo, Ramón Guanipa, quien anunció en la red social X que su padre había recuperado la libertad y que, tras año y medio separados, la familia finalmente podrá reunirse.



En un video difundido en sus propias redes, Guanipa expresó que este es un momento para reflexionar sobre el presente y futuro del país, subrayando que “hoy estamos saliendo en libertad” y que aún queda mucho por decir sobre la situación política venezolana.

En reacción a la noticia, Machado escribió en X: “Mi querido Juan Pablo, contando los minutos para abrazarte! Tú eres un héroe y la historia lo reconocerá SIEMPRE. ¡Libertad para TODOS los presos políticos!”. En otro post, escribió: “Ya haciendo planes para vernos en Venezuela y recorrerla toda juntos!!”.

La excarcelación es parte de un proceso de liberaciones iniciado en diciembre de 2025, de acuerdo con el gobierno venezolano, y ampliado tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos el 3 de enero pasado.

Organizaciones civiles y de derechos humanos contabilizan entre 383 y 400 presos políticos excarcelados desde esta última fecha, aunque las cifras varían y las autoridades no han hecho público hasta ahora un listado oficial.

Guanipa fue detenido el 23 de mayo de 2025, cuando se encontraba en la clandestinidad tras denunciar fraude electoral en los comicios presidenciales de 2024 en los que Maduro se declaró ganador. Las autoridades lo acusaron de participar en un presunto plan para sabotear las elecciones regionales y legislativas, y de formar parte de una red calificada como “terrorista” por voceros del chavismo.



Opositores, personalidades políticas y organizaciones defensoras de los derechos humanos insisten en que aún quedan cientos de venezolanos encarcelados injustamente, y piden que continúe el proceso de excarcelaciones.