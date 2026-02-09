Opositor venezolano encarcelado nuevamente a solo horas de su salida de prisión

Getting your Trinity Audio player ready...

A tan solo horas de su excarcelación, el dirigente opositor venezolano Juan Pablo Guanipa fue recapturado en la noche del domingo por orden del Ministerio Público de ese país.



"Quiero denunciar ante el mundo entero que mi papá ha sido nuevamente secuestrado (...). Mi padre, Juan Pablo Guanipa se encontraba a las 11:45 en una actividad en la noche cuando fue emboscado por aproximadamente 10 funcionarios que no tenían ninguna identificación, nos apuntaron, estaban fuertemente armados y se llevaron a mi padre", dijo el hijo del opositor, Ramón Guanipa, en un mensaje en video publicado en sus redes sociales.

Juan Pablo Guanipa resultó excarcelado este domingo, junto a varios presos políticos que permanecían tras las rejas en distintos centros de reclusión de Venezuela. El líder opositor venezolano y aliado de la Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, fue arrestado en mayo de 2025 y señalado por el ministro de interior del régimen, Diosdado Cabello de encabezar una red terrorista.



"El régimen venezolano lo ha vuelto a hacer. Tras ocho meses de injusto encarcelamiento, Juan Pablo Guanipa fue liberado, solo para ser detenido nuevamente horas después por las fuerzas armadas. Esto no es justicia. Esto es terrorismo de Estado", denunció en X el congresista cubanoamericano Carlos Giménez.

"Un régimen que teme tanto a la democracia que secuestra a sus oponentes a plena luz del día. El mundo debe condenar este abuso y exigir responsabilidades", añadió, compartiendo en el post una alerta internacional emitida por Machado.

La representante estadounidense María Elvira Salazar se unió a la denuncia, exigiendo a una respuesta de las autoridades venezolanas sobre el paradero de Guanipa.



"Este es el manual de la dictadura: secuestrar, intimidar y silenciar a quien se atreva a decir la verdad. Un acto cobarde que confirma que la represión en Venezuela no se ha detenido ni un solo instante. Cada hora sin respuestas desenmascara aún más la brutalidad de un régimen que le teme a su propio pueblo y se sostiene con persecución y terror. Juan Pablo Guanipa debe ser liberado de inmediato y sin condiciones", escribió en X.

El senador Rick Scott también exigió la liberación inmediata del opositor venezolano.



"Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello deben liberar inmediatamente a Juan Pablo Guanipa, y garantizar que cada preso político sea libre de vivir sin opresión. Estados Unidos está observando", señaló en la red social.



De acuerdo con Foro Penal, este domingo se realizaron unas 35 excarcelaciones en Venezuela. Familiares de presos políticos manifestaron a las puertas de cárceles en la capital para exigir la libertad de todos los apresados por persecución política.



Al salir de la cárcel, Guanipa dijo unas palabras a manifestantes que se concentraron en protesta en una plaza pública de El Paraíso, al oeste de Caracas. “Yo estoy de acuerdo con la reconciliación, pero partiendo del reconocimiento de la verdad, la democracia es el gobierno de las mayorías”, señaló.



Después de su declaración, Guanipa acudió a las manifestaciones del Helicoide y Zona 7, en la capital venezolana, donde funcionan prisiones políticas, a apoyar a los familiares de presos políticos que permanecen en vigilia desde hace más de un mes. Más tarde en la noche fue recapturado.



(Con reporte de José Pernalete para Martí Noticias)