Venezuela libera 266 presos políticos, según Foro Penal

La organización de derechos humanos Foro Penal confirmó este lunes que 266 excarcelaciones de presos políticos han sido verificadas en Venezuela desde el 8 de enero de 2026, en medio de un proceso de liberaciones impulsado tras el operativo militar de EEUU en Venezuela que capturó a Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

El presidente de EEUU, Donald Trump, celebró el avance y dijo que “Venezuela está liberando a sus presos políticos a un ritmo acelerado, y que este ritmo aumentará”.

Las liberaciones han incluido a defensores de derechos humanos, activistas y estudiantes. Imágenes en redes sociales muestran los reencuentros de excarcelados con sus familias, especialmente en prisiones como Tocorón y Tocuyito, ubicadas en el centro del país.

Foro Penal y otras organizaciones han señalado que en muchos casos las excarcelaciones no equivalen a libertad plena. Varios de los liberados han quedado bajo medidas cautelares, incluidas prohibiciones de viajar fuera del país o regímenes de presentación periódica.

Familiares de presos políticos organizan vigilias en varios puntos del país para demandar la liberación total de sus seres queridos, en medio de denuncias de falta de transparencia y de la ausencia de listas oficiales completas de excarcelados.

"No descansaremos hasta que TODOS sean LIBRES! ", dijo este lunes en X la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado.

La congresista cubanoamericana María Elvira Salazar instó a Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, a liberar “a todos los presos políticos de ese país”.

Salazar escribió en la red social X que la liberación de los detenidos es “una noticia bienvenida … estos venezolanos son patriotas encarcelados por enfrentarse a la tiranía” pero aclaró que “muchos aún siguen injustamente detenidos”.