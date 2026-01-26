Foro Penal reporta más de 100 nuevas excarcelaciones de presos políticos en Venezuela

Getting your Trinity Audio player ready...

La organización no gubernamental Foro Penal informó el domingo que ha verificado al menos 104 nuevas excarcelaciones de presos políticos en Venezuela durante esa jornada, como parte del proceso de liberaciones anunciado por el gobierno interino de Delcy Rodríguez el pasado 8 de enero.

La cifra fue actualizada en la noche del domingo, en un post en redes sociales, por el director presidente de la ONG, Alfredo Romero, aunque aclaró que el número continúa en revisión y podría aumentar en las próximas horas.



Romero reiteró que Foro Penal sigue realizando verificaciones en distintos centros de detención del país y subrayó la necesidad de que las autoridades venezolanas publiquen listas oficiales con los nombres de los liberados, una demanda constante de familiares, activistas y organizaciones de derechos humanos.

Por su parte, Gonzalo Himiob, director vicepresidente de la ONG, aclaró que el conteo “no es definitivo” y que siguen apareciendo nuevos casos conforme avanzan las revisiones.



Entre los liberados se encuentra el abogado y voluntario de Foro Penal Kenny Tejeda Jiménez, detenido desde agosto de 2024 en la cárcel de Tocorón, en Aragua, y cuya excarcelación fue celebrada por la organización.

También recuperaron la libertad Carla Da Silva, acusada en la llamada “Operación Gedeón” de 2020, y el estudiante de periodismo Juan Francisco Alvarado, quien había sido condenado a 15 años de prisión antes de que una corte de apelaciones anulara su sentencia.



Estas liberaciones ocurren mientras familiares de los detenidos mantienen vigilias frente a centros penitenciarios a la espera de noticias, en un contexto en el que persisten más de 600 presos políticos en cárceles venezolanas, según estimaciones de organizaciones de derechos humanos.

Aunque el Gobierno aseguró recientemente que 626 personas habrían sido excarceladas en las últimas semanas, Foro Penal solo había confirmado 156 liberaciones antes de las verificadas este domingo, lo que evidencia la falta de información oficial sobre el proceso.



Foro Penal insiste en que la transparencia gubernamental es clave para garantizar los derechos de los detenidos y para evitar la manipulación de cifras en un momento de especial sensibilidad política y social en el país.