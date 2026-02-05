Régimen admite que ha intercambiado mensajes con EEUU al más "alto nivel"

Getting your Trinity Audio player ready...

El régimen de La Habana admitió este miércoles que aunque no hay un "diálogo establecido" con Estados Unidos han intercambiado mensajes "al más alto nivel".

"Hemos tenido algunos intercambios de mensajes, pero no podemos decir que exista un diálogo bilateral establecido en este momento", dijo a CNN Carlos Fernández de Cossío, viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba.

Cuando la periodista insistió, el funcionario aclaró que "la mayoría de las cuestiones en Cuba relacionadas a EEUU están vinculadas al más alto nivel. Es un tema importante para nosotros, así que no se toma ninguna decisión ni acción sin la participación del nivel superior del gobieno cubano".

La administración de Donald Trump ha intensificado la presión sobre la isla en las últimas semanas y el presidente ha asegurado en varias ocasiones que están conversando con La Habana.

“Estamos hablando con Cuba”, reiteró Trump ayer en una entrevista con NBC News.

“Tenemos decenas de miles de personas que fueron expulsadas de Cuba. Quizás quieran regresar. Van a tener esa opción. Durante años se habló de que esto pasaría, y ahora está ocurriendo”, detalló.

Tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, el pasado 3 de enero durante un operativo militar de EEUU en Caracas, fueron interrumpidos los suministros de crudo provenientes de Venezuela.

La pasada semana Trump firmó una Orden Ejecutiva que declara una emergencia nacional y establece un proceso para imponer aranceles a los productos de los países que venden o suministran petróleo a Cuba.

“No están recibiendo dinero de Venezuela ni de ningún otro lugar. Es una nación fallida. México va a dejar de enviarles petróleo", aseguró el presidente en declaraciones recientes.

La Habana descarta reformas y excarcelaciones

En la entrevista con CNN, Fernández de Cossío aseguró que aunque Cuba está dispuesta a entablar un diálogo “significativo” no discutirá un cambio de sistema.

“No estamos listos para discutir nuestro sistema constitucional, así como suponemos que Estados Unidos no está listo para discutir su sistema constitucional, su sistema político ni su realidad económica”, afirmó.

“Si Estados Unidos quiere cooperación en la lucha contra el narcotráfico, Cuba puede ayudar. Hemos ayudado en el pasado y podemos seguir ayudando con el tráfico que ocurre dentro de la región”, afirmó.

El martes el funcionario había indicado a la agencia española EFE que La Habana no haría reformas políticas ni económicas y adelantó que en los próximos días comunicarían a la población un plan de contingencia.

"Hemos intercambiado mensajes y el Gobierno de Estados Unidos conoce perfectamente bien cuál es la posición de Cuba en disposición a sostener un diálogo", dijo.

"No es algo sencillo, es algo difícil para la gestión del Gobierno y es algo muy difícil para la población en su conjunto", comentó, sin ofrecer otros detalles.

El viceministro de Exteriores también descartó la posibilidad de excarcelaciones de presos políticos. "No vemos razón, no vemos qué vínculo tiene un tema (bloqueo petrolero) con el otro (presos). No tenemos intención de hablar sobre eso, no es parte del diálogo bilateral entre dos países".