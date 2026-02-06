Getting your Trinity Audio player ready...

Durante la Guerra Fría, pocas negociaciones resultaron tan complejas como las mantenidas entre Estados Unidos y la Unión Soviética para limitar y reducir sus vastos arsenales nucleares.

Estas negociaciones exigían confianza entre adversarios que tenían pocos motivos para creer en las palabras del otro, y se basaban en sistemas complejos y constantes para verificar su cumplimiento.

Los estadistas estadounidenses perseveraron y alcanzaron una serie de acuerdos, primero con la Unión Soviética y luego con la Federación Rusa, que colocaron a Estados Unidos en una situación más segura.

Sin embargo, todo tiene su momento, y ayer expiró el Nuevo START. Los defensores del control de armas y muchas voces en los medios de comunicación han tratado de presentar la caducidad de este como una señal de que Estados Unidos está iniciando una nueva carrera armamentística nuclear. Estas preocupaciones ignoran que Rusia dejó de aplicar el Nuevo Tratado START en 2023, después de incumplir sus términos durante años. Un tratado requiere al menos dos partes, y la opción que Estados Unidos tenía era comprometerse unilateralmente o reconocer que una nueva era requiere un nuevo enfoque. No el mismo viejo START de siempre, sino algo nuevo. Un tratado que refleje que Estados Unidos podría enfrentarse pronto no a uno, sino a dos rivales nucleares: Rusia y China.

La rápida y opaca expansión del arsenal nuclear de China desde la entrada en vigor del Nuevo START ha dejado obsoletos los modelos anteriores de control de armas basados en acuerdos bilaterales entre Estados Unidos y Rusia. Desde 2020, China ha aumentado su arsenal nuclear de unos 200 a más de 600 y va camino de tener más de 1000 ojivas para 2030. Un acuerdo de control de armas que no tenga en cuenta el aumento del arsenal de China, que Rusia apoya, sin duda reducirá la seguridad de Estados Unidos y sus aliados.

El presidente Trump ha sido claro, coherente e inequívoco al afirmar que el futuro control de armas debe abordar no solo uno, sino los arsenales nucleares de ambos países.

Nuestro llamamiento a sostener conversaciones multilaterales sobre control de armas nucleares y estabilidad estratégica, presentado hoy en Ginebra, refleja los principios establecidos por el presidente Trump.

En primer lugar, el control de armas ya no puede ser una cuestión bilateral entre Estados Unidos y Rusia. Como ha dejado claro el Presidente, otros países tienen la responsabilidad de ayudar a garantizar la estabilidad estratégica, sobre todo China. En segundo lugar, no aceptaremos condiciones que perjudiquen a Estados Unidos o que ignoren el incumplimiento en la búsqueda de un futuro acuerdo. Hemos dejado claros nuestros estándares y no los comprometeremos para lograr el control de armas por el simple hecho de controlar las armas. En tercer lugar, siempre negociaremos desde una posición de fuerza. Rusia y China no deben esperar que Estados Unidos se quede de brazos cruzados mientras ellos eluden sus obligaciones y amplían sus fuerzas nucleares. Mantendremos una disuasión nuclear sólida, creíble y modernizada. Pero lo haremos mientras buscamos todas las vías posibles para cumplir el deseo genuino del Presidente de un mundo con menos de estas armas terribles.

Entendemos que este proceso puede llevar tiempo. Los acuerdos anteriores, incluido el Nuevo START, tardaron años en negociarse y se basaron en décadas de precedentes. Además, se firmaron entre dos potencias, no entre tres o más. Sin embargo, el hecho de que algo sea difícil no significa que debamos dejar de intentarlo o conformarnos con menos. Nadie entiende mejor que el presidente Trump que los acuerdos difíciles suelen ser los que más vale la pena lograr, y él ha subrayado repetidamente el enorme poder de las armas nucleares y su deseo de reducir las amenazas nucleares mundiales. Hoy, en Ginebra, estamos dando los primeros pasos hacia un futuro en el que la amenaza nuclear mundial se reduzca en la realidad, y no solo sobre el papel. Esperamos que otros se unan a nosotros.

Marco Rubio prestó juramento como el 72.º Secretario de Estado de Estados Unidos el 21 de enero de 2025. El Secretario está creando un Departamento de Estado que coloca a Estados Unidos en primer lugar, “America First”.