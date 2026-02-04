Trump advierte a Irán sobre graves consecuencias

Getting your Trinity Audio player ready...

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que las conversaciones previstas con la República Islámica de Irán serán esta semana aunque aclaró que aún no garantizan avances concretos.

"Está por verse si realmente ocurre algo” en el proceso de negociación, comentó el presidente a los periodistas en la Casa Blanca. “Vamos a ver qué pasa. Ya han tenido oportunidades antes y no funcionó”, afirmó.

El presidente recordó que, tras el fracaso de negociaciones anteriores, Washington ejecutó la Operación “Martillo de Medianoche” contra objetivos vinculados al programa nuclear iraní. Trump sostuvo que no cree que Teherán quiera que se repita un escenario similar.

“No creo que quieran que eso vuelva a ocurrir. Ellos están dispuestos a negociar”, indicó.

Las declaraciones se produjeron horas después de que fuerzas estadounidenses derribaran un dron iraní que se aproximaba al USS Abraham Lincoln. Un portavoz del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) señaló que el aparato se acercó “con una intención desconocida y de manera agresiva”.

La Casa Blanca confirmó el incidente. La portavoz Carolyn Leavitt dijo en una entrevista con Fox News que el dron fue interceptado por un caza F-35 después de que el aparato Shahed-139 se dirigiera hacia el buque.

Trump también recordó advertencias previas dirigidas a Teherán por la represión de protestas antigubernamentales en el país. El presidente ha dicho que Estados Unidos respondería si el gobierno iraní asesinaba a manifestantes.

Trump asegura que Irán enfrentará consecuencias severas "si no llegan a un acuerdo".

"Lo que venga después hará que un ataque a sus instalaciones nucleares parezca insignificante”, afirmó.