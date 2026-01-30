Rubio: No vamos a permitir que el Hemisferio Occidental sea una base de operaciones para adversarios de EEUU

Getting your Trinity Audio player ready...

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que Washington no permitirá que el Hemisferio Occidental sea utilizado como plataforma por adversarios del país.

“Este es el Hemisferio Occidental. Aquí es donde vivimos y no vamos a permitir que el Hemisferio Occidental sea una base de operaciones para adversarios y rivales de Estados Unidos”, dijo Rubio en un mensaje compartido por la embajada de EEUU en La Habana.

El Departamento de Estado sostuvo este viernes que el régimen cubano “rendirá cuentas por su apoyo a actores hostiles, el terrorismo y la inestabilidad regional que ponen en peligro al pueblo estadounidense”.

El presidente está “cumpliendo donde otros no han logrado exigir responsabilidades a sus adversarios”, calificando la medida como una muestra de “verdadero liderazgo”.

Ell presidente Donald J. Trump firmó una orden ejecutiva el jueves que declara una emergencia nacional y establece un mecanismo para imponer aranceles a mercancías de países que vendan o suministren petróleo a Cuba.

Según el documento, el objetivo es proteger la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos frente a lo que describió como “acciones y políticas malignas” del gobierno cubano.

La orden crea un nuevo sistema que permitiría aplicar aranceles adicionales a importaciones de cualquier país que, directa o indirectamente, provea crudo a la isla, y autoriza al secretario de Estado y al de Comercio a emitir reglas y directrices para su implementación.

El texto también contempla la posibilidad de modificar la medida si Cuba o los países afectados “dan pasos significativos” para alinearse con los objetivos de Washington.

La hoja informativa acusa al régimen de alinearse con países y actores hostiles, de alojar capacidades militares y de inteligencia y de brindar refugio a grupos como Hezbollah y Hamas. También señala violaciones a derechos humanos y restricciones a libertades civiles dentro de la isla.

Enmarcando la medida en la prioridad de “América Primero”, la Casa Blanca recordó que Trump endureció la política hacia Cuba durante su primer mandato y que, en 2025, adoptó restricciones de viaje y firmó un memorando de seguridad nacional.

El documento añadió que el presidente ha ordenado acciones recientes contra la infraestructura nuclear de Irán y operaciones para retirar del poder al venezolano Nicolás Maduro, como parte de una estrategia más amplia contra regímenes hostiles.