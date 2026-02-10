Secretario Rubio juramenta al cubanoamericano Benjamín León Jr. como embajador en España

Getting your Trinity Audio player ready...

Los congresistas María Elvira Salazar y Mario Díaz-Balart se unieron al secretario de Estado, Marco Rubio, en la ceremonia de juramentación del cubanoamericano Benjamín León Jr., como embajador de Estados Unidos en España.

“Felicitaciones al miamense Benjamín León Jr. por su investidura como embajador de EEUU en España. De Cuba a EEUU, su historia refleja el poder de la libertad, el trabajo duro y el sueño americano”, escribió Salazar en X.

“Sé que representará a nuestra nación con honor, fuerza y un compromiso inquebrantable con la libertad y la democracia. España gana un embajador con principios, y EEUU envía a uno de los mejores”, aseguró la legisladora.

Entretanto, el representante Díaz-Balart afirmó que fue un honor “asistir a la ceremonia de juramentación de mi viejo amigo y patriota, Benjamín León Jr.”, quien ha apoyado al exilio cubano y ha defendido la libertad de Cuba.

Al referirse al vínculo entre EEUU y España, el representante dijo que “Benjamín está preparado para fortalecer esta relación bilateral y, al mismo tiempo, impulsar las prioridades de política exterior del presidente Trump”.

El cubanoamericano Benjamín León Jr. tomó juramento de su cargo como Embajador de EEUU en España este martes en el Departamento de Estado, en Washington, DC, ante el secretario de Estado Marco Rubio.

En enero de 2025, el presidente Donald Trump anunció su nominación, resaltando que León Jr. llegó al país de joven “con solo cinco dólares en el bolsillo, y procedió a construir su empresa, en un negocio increíble”.

Benjamín León Jr. compareció ante el Comité de Relaciones del Senado para una audiencia de confirmación en noviembre de 2025, y un mes después fue confirmado por la Cámara Baja tras una votación de 53-43.

León nació en 1944 y emigró con su familia a Estados Unidos en 1961, donde comenzó a trabajar en diversos empleos antes de ingresar al sector de la salud.

Con los años, se consolidó como un exitoso empresario, siendo su gran obra Leon Medical Centers, una red de centros y servicios médicos especializada en la atención de adultos mayores en el sur de la Florida.

León Jr. es reconocido como un ferviente filántropo en Miami, que ha donado millonarias sumas a causas médicas, educativas y comunitarias, incluida el apoyo a investigaciones contra el cáncer a la Florida International University y el Miami Dade College.