Cubanoamericano se estrena como embajador en Perú en un contexto histórico

El cubanoamericano Bernie Navarro se estrenó esta semana como el nuevo embajador de Estados Unidos en el Perú, país al que llega movido por su compromiso de impulsar los intereses de la Administración del presidente Donald Trump y por su historia personal.

El presidente de la república del Perú, José Jerí, recibió las cartas credenciales del nuevo embajador de los Estados Unidos.

"Se se trata de nuestro principal y mejor aliado estratégico. Con esperanza, iniciamos esta nueva etapa de amistad, entendimiento y cooperación a todo nivel entre ambas naciones, ya que el Perú valora el compromiso que se mantiene desde hace casi 200 años de relaciones diplomáticas",recordó la presidencia.

La cancillería del país andino remarcó que la llegada de Navarro ocurre en un momento histórico porque el próximo mes de mayo se celebrará el bicentenario del establecimiento de las relaciones diplomáticas de ambas naciones.



"La designación del embajador Navarro abre un nuevo capítulo de estrecha colaboración, dando continuidad a las reuniones de alto nivel sostenidas recientemente. En ese sentido, cabe destacar que, en diciembre pasado, el canciller Hugo de Zela se reunió en Washington con el secretario de Estado, Marco Rubio", recordó el Ministerio de Exteriores del Perú, retomando el compromiso compartido de trabajar en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional.

De sus primeras horas como jefe de la misión diplomática en Lima, Navarro ha destacado el interés en refozar cadenas de suministro seguras para el comercio de minerales críticos y sus contactos con el clero, tras una reunión con el Nuncio Papal Paolo Rocco Gualteri, con quien comparte la fe católica.

En otro toque personal, publicó imágenes de la visita que realizó con su esposa a la iglesia donde contrajo matrimonio años atrás con su esposa de origen peruano.

"Como mi primer acto en Perú, mi esposa y yo visitamos la parroquia Nuestra Señora del Pilar, donde nos casamos hace ya 24 años. Gracias, padre Heli, por darnos la bendición apenas aterrizamos en el país. ¡Dios bendiga a los Estados Unidos de América y al Perú!", escribió.

"Mi vida me ha llevado hasta este momento. Nací en Miami, tengo ascendencia cubana y años como residente de Puerto Rico. Entiendo la importancia de nuestra región y sus retos. Vengo del mundo empresarial como fundador de múltiples negocios y creo en el espíritu emprendedor. Además, fui presidente de la junta directiva de Miami Dade College, el college más grande de los Estados Unidos. Tiempo que me enseñó que la educación es la base más sólida para la prosperidad", contó en un video.

"Mi relación con el Perú no es nueva. He trabajado con socios peruanos y lideré una misión comercial al país colaborando con AmChamp Perú y la Cámara Comercio de Lima. Mis lazos con el Perú son también profundamente personales. Me casé en Lima con Claudia, quien es peruana americana. Mis hijos llevan con orgullo su herencia peruana. Y claro, mi suegra me recalca que el Perú es clave y sí lo es. Perú es importante para la seguridad de los Estados Unidos y de nuestra región, para nuestra visión de prosperidad compartida y como socio democrático en nuestro hemisferio", afirmó.

Al anunciar su nombramiento, Trump afirmó que Navarro "es un líder muy respetado en finanzas inmobiliarias y recuperación económica", un apasionado de la educación, y que su experiencia le permitirá ser "un firme defensor de los intereses de Estados Unidos en el Perú".