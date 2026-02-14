"No saben cómo salir de esta"; Rubio confirma varios ofrecimientos a Cuba

Getting your Trinity Audio player ready...

El secretario de Estado Marco Rubio se refirió este sábado a la temperatura de las relaciones con Cuba y a las oportunidades que ha dado Estados Unidos a una salida a la crisis que corroe a la isla.

En una entrevista con el periodista John Micklethwait de la agencia, Bloomberg, concedida en Alemania, donde participa en la 62ª Conferencia de Seguridad de Múnich, el cubanoamericano explicó lo siguiente:

"El problema fundamental de Cuba es que no tiene economía, y quienes gobiernan y controlan el país no saben cómo mejorar la vida cotidiana de su gente sin ceder el poder sobre los sectores que controlan. Quieren controlarlo todo. No quieren que el pueblo cubano controle nada. Así que no saben cómo salir de esta".

En este sentido hizo referencia a varios acercamientos de la Administración Trump a los dirigentes del régimen comunista.

"Aunque se les han ofrecido oportunidades para hacerlo, no parecen capaces de comprenderlas ni aceptarlas de ninguna manera. Preferirían estar al mando de un país moribundo antes que permitir que prospere", sentenció el también asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.