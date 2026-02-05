Embajador Hammer cumple encomienda de Rubio, visita a más cubanos y promete ayuda adicional (VIDEO)

Getting your Trinity Audio player ready...

"Visité a damnificados en la provincia de Holguín que recibieron la asistencia humanitaria que mandó la Administración Trump. Este es el primero en una serie de videos que relatan su situación", informó en las redes sociales el Jefe de Misión de la Embajada de los Estados Unidos en Cuba.

"Hay mucha necesidad y vamos a enviar más ayuda a través de la iglesia", indicó el post del Embajador Hammer en un video de su recorrido por viviendas de Cacocum, donde los residentes mostraron las precarias condiciones en que viven.

"Estamos hablando con el Obispado y obviamente, con Cáritas Cuba, para saber cuáles son las necesidades para incrementar y anunciar, yo creo que de aquí a pocos días, anunciaremos un monto adicional y, mientras nos permita aquí el régimen distribuirla a ustedes, vamos a seguir haciéndolo", prometió el representante estadounidense.

En el video, que muestra a los diplomáticos dialogando con los pobladores y departiendo con ancianos y niños, en bohíos y casas de Cacocum, el experimentado diplomático explicó: "He venido desde La Habana porque queremos ver si la ayuda humanitaria que ha sido enviada por la Administración Trump está llegando a los más damnificados y más necesitados después del huracán Melissa. Así que vamos a visitar a algunas familias para saber cómo están y si hay más nesidades, vamos a seguir mandando más".

Hammer aseguró que en su reunión con el Secretario de Estado, Marco Rubio, el pasado 9 de enero, lo primero que el cubanoamericano le preguntó fue "cómo van las cosas en Cuba".

Según manifestó el diplomático, el también Asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca le expresó que "no quiere ver sufrir al pueblo cubano y no quiere que pasen hambre".

"Por eso me pidió que viniera y por eso me recorro toda la isla, hablando con las diferentes comunidades, especialmente aquí por el huracán Melissa, por eso de inmediatamente ofreció cerca de 3 millones de dólares en asistencia", recordó el Jefe de Misión, quien se ha mantenido recorriendo la isla, a pesar del constante hostigamiento de las autoridades comunistas, incrementado recientemente con agresiones frontales en varias provincias.