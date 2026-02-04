Díaz-Balart: Cualquiera que amenace a funcionarios de EEUU enfrentará consecuencias

Getting your Trinity Audio player ready...

El congresista cubanoamericano Mario Díaz-Balart advirtió este miércoles que cualquier amenaza contra funcionarios estadounidenses tendrá consecuencias.

“Cualquiera que amenace a funcionarios de EEUU en Venezuela, Cuba u otros lugares se enfrentará a consecuencias”, afirmó Díaz-Balart en sus redes sociales.

El republicano añadió que “EEUU no apaciguará ni permitirá impunidad para los matones que pongan en peligro vidas estadounidenses”.

El pasado fin de semana, el jefe de la misión diplomática de Estados Unidos en La Habana, Mike Hammer, fue objeto de actos de repudio organizados por simpatizantes del régimen cubano durante su recorrido por varias localidades del centro del país.

Washington condenó los hechos y acusó al gobierno cubano de intentar interferir con la labor diplomática estadounidense.

“El régimen ilegítimo cubano debe cesar de inmediato sus actos represivos de enviar personas para interferir con la labor diplomática de CDA Hammer y miembros del equipo de la Embajada de EEUU en Cuba”, señaló la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado en un mensaje en la red social X.

La cancillería estadounidense advirtió además que sus diplomáticos “continuarán reuniéndose con el pueblo cubano a pesar de las fallidas tácticas de intimidación del régimen”.

El martes la representante María Elvira Salazar había condenado lo que describió como amenazas violentas contra la enviada estadounidense en Venezuela, Laura Dogu, tras la difusión en redes sociales de mensajes atribuidos a simpatizantes del chavismo que aludían a cómo las armas estaban en su poder.

La congresista afirmó que el régimen venezolano opera como “una estructura criminal que sobrevive mediante la intimidación, la violencia y el miedo”, y advirtió que “si algo le sucede a cualquier diplomático estadounidense, Estados Unidos responderá de manera contundente”.

"Hay cero tolerancia a las amenazas contra nuestros enviados", indicó.

