Operativos y detenciones en Cuba a un mes de la captura de Maduro

Este martes 3 de febrero se registraron operativos de control y detenciones contra opositores, activistas y familiares de presos políticos en diversas provincias de Cuba. Las acciones represivas ocurren en un contexto de tensión regional tras cumplirse un mes de la captura de Nicolás Maduro en Venezuela por fuerzas estadounidenses.

En La Habana, Wilber Aguilar, padre del preso político Walnier Aguilar Rivera, dijo que su casa estaba bajo vigilancia policial frente a su vivienda.

“El mes pasado fueron cinco veces, y este mes ya tengo el patrullero aquí. Acosan a personas del pueblo que están exigiendo por sus hijos. Yo no voy a dejar a mi hijo abandonado”, denunció Aguilar a través de sus redes sociales.

Situaciones similares ocurrieron en San José de las Lajas, provincia de Mayabeque. Marta Perdomo, madre de los prisioneros Jorge y Nadir Martín Perdomo, confirmó que ella y Lizet Fonseca, madre de Roberto Pérez Fonseca, estuvieron bajo vigilancia.

"Estaban cerca de mi casa en un lugar estratégico. Lizet también me avisó que estuvo sitiada todo el día”, explicó Perdomo a Martí Noticias.

En el barrio de Lawton, en la casa sede del Movmiento Damas de Blanco, el opositor Ángel Moya -esposo de la líder del grupo Berta Soler- informó que desde la mañana hubo un operativo con patrullas y autos particulares hasta horas de la noche.

La reportera Camila Acosta también fue seguida por oficiales de la Seguridad del Estado y parquearon una patrulla de la PNR cerca de su domicilio.

En Camagüey, el director del medio independiente La Hora de Cuba, Henry Constantín, fue detenido por cuarta ocasión en 20 días. El joven fue trasladado esposado en una patrulla junto a la periodista Alejandra García y liberados horas más tarde.

En Palma Soriano, Las Tunas, las autoridades también detuvieron a varias de las personas que esperaban la visita del encargado de negocios de EEUU en La Habana, Mike Hammer.

Entre los arrestados estaban los opositores Vladimir Martín Castellanos, su esposa Ileana y Ezequiel Morales Carmenate.

“Fue detenido frente a la unidad de la PNR. Era evidente la movilización; Puerto Padre estaba prácticamente militarizado en el día de ayer”, dijo la activista Rosa Martínez.

En su nuevo informe global, publicado este miércoles, la organización Human Rights Watch (HRW) incluye un balance sobre la situación de los derechos humanos en Cuba en 2025.

El documento resalta que las autoridades detienen arbitrariamente, acosan e intimidan a críticos, activistas independientes, periodistas y opositores políticos.