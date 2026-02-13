EEUU respalda decisión de Guatemala de no renovar brigadas médicas cubanas

Getting your Trinity Audio player ready...

El Departamento de Estado de Estados Unidos respaldó la decisión del Gobierno de Guatemala de dejar de renovar de forma progresiva la presencia de brigadas médicas cubanas en el país, al calificar esos programas como esquemas de “explotación” que benefician al régimen de La Habana.

En declaraciones a Martí Noticias, un portavoz del Departamento de Estado afirmó que la administración de Donald Trump ha expresado de forma reiterada su preocupación por lo que considera un sistema de trabajo forzoso.

“La Administración Trump ha sido clara en cuanto a nuestra preocupación por el programa de trabajo forzoso del régimen cubano, que incluye la explotación del personal médico cubano”, dijo.

El funcionario recordó que esos programas “abusan de los trabajadores, enriquecen al régimen cubano y privan al pueblo cubano de atención médica esencial”.

"Apoyamos los esfuerzos que defienden los derechos humanos y laborales, y celebramos las medidas que se alejan de las prácticas de explotación. Felicitamos al Gobierno de Guatemala por su reciente decisión de no renovar dicho programa", concluyó.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala (Minex) informó que el país no renovará nuevos contingentes de médicos cubanos, aunque el Acuerdo de Cooperación en Materia de Salud continuará vigente hasta 2027. La decisión quedó recogida en una nota diplomática fechada el 6 de enero de 2026 y enviada a la Embajada de Cuba en Guatemala por los canales oficiales, según fuentes diplomáticas.

Las brigadas médicas cubanas operan en Guatemala desde 1998, cuando llegaron tras el paso del huracán Mitch. En 2002 ambos países firmaron el acuerdo que dio base legal al programa, que se mantuvo por más de dos décadas.

El anuncio se produce en un contexto de mayor presión internacional. A mediados del año pasado Estados Unidos anunció restricciones de visa contra funcionarios centroamericanos que respalden programas de misiones médicas cubanas.

En ese momento, el secretario de Estado Marco Rubio señaló en un comunicado que "los funcionarios son responsables de los programas de las misiones médicas cubanas que incluyen elementos de trabajo forzoso y explotación de trabajadores cubanos. Estas medidas promueven la rendición de cuentas de quienes apoyan y perpetúan estas prácticas de explotación".