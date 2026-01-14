Embajada de EEUU en Barbados denuncia trabajo forzoso de misiones médicas: “no es un regalo de Cuba”

Getting your Trinity Audio player ready...

La Embajada de EEUU en Bridgetown, Barbados, denunció este miércoles las llamadas misiones médicas del régimen cubano, a las que definió como “un esquema moderno de trabajo forzoso” y afirmó que trabaja para poner fin a estas prácticas laborales explotadoras.

En una publicación en la red social X, la sede diplomática que brinda servicios de representación de EEUU a Barbados y el Caribe Oriental, recordó que por toda esa región insular los gobiernos les pagan a la dictadura altas tarifas por el personal de salud cubano.

“Este programa no es un regalo de Cuba a los pueblos del Caribe. El dinero suele pagarse directamente al corrupto régimen cubano, que se queda con entre el 80% y el 95% de los salarios de los médicos”, escribió.

De acuerdo con la Embajada, cada misión médica “tiene un alto costo para los países participantes, no solo en términos financieros, sino también en lo que respecta a la dignidad humana básica y la moral”; y mostró su solidaridad con las personas involucradas.

La Administración Trump ha incrementado las presiones diplomáticas alrededor del mundo en defensa de los miles de profesionales de la salud cubanos que participan en las llamadas brigadas médicas y sus derechos son vulnerados de manera flagrante.

En febrero de 2025, el Departamento de Estado anunció la expansión de la política de restricciones de visas para incluir a funcionarios cubanos y extranjeros vinculados al programa de exportación de mano de obra, incluyendo las misiones médicas.

Cuatro meses después, las restricciones de visas fueron directamente a funcionarios gubernamentales de países centroamericanos, acusados de estar involucrados en la contratación de profesionales médicos cubanos.

En agosto de 2025, el secretario de Estado Marco Rubio anunció nuevas sanciones y revocaciones de visas a funcionarios de Brasil, algunos países africanos y Granada, por sus vínculo con las autoridades del régimen y sus misiones médicas.

Varios países del hemisferio anunciaron la terminación de los contratos con las brigadas médicas cubanas en 2025. En junio, Bahamas canceló las contrataciones a través del régimen y propuso nuevos términos directamente a los trabajadores de la salud.

A finales de año, el gobierno de Antigua y Barbuda canceló el convenio de colaboración de salud que tuvo durante 25 años con el régimen de La Habana y despidió al personal sanitario cubano.

En varias publicaciones en X, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental ha documentado por qué las misiones médicas de Cuba deben ser consideradas trabajo esclavo, debido a las condiciones en las que viven sus participantes.

Usualmente, al personal de la brigada le retiran los pasaportes, le impiden viajar con sus familiares, tiene limitaciones de movimiento donde prestan servicios y solo cobra entre un 5 y 10 por ciento de lo que el gobierno local le paga al régimen.

La denuncia también ha tenido eco en el Congreso en Washington, donde los representantes por Florida María Elvira Salazar y Carlos Giménez han sido firmes en sus llamados a cancelar los contratos con el régimen y firmarlos directamente con los sanitarios.