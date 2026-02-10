Guatemala pondrá fin al negocio de las brigadas médicas cubanas, confirma la Cancillería

Getting your Trinity Audio player ready...

Guatemala dejará de renovar de forma progresiva la presencia de brigadas médicas cubanas, confirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) de ese país, aunque el Acuerdo de Cooperación en Materia de Salud continuará formalmente vigente hasta 2027.

La decisión quedó plasmada en una nota diplomática fechada el 6 de enero de 2026, enviada por la Cancillería guatemalteca al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), y posteriormente remitida por canales oficiales a la Embajada de Cuba en Guatemala.

Martí Noticias confirmó de manera independiente el origen de este documento. Fuentes en el gobierno de EEUU dijeron que la presión de Washington fue vital para la decisión de Guatemala. El Departamento de Estado no respondió a una solicitud de comentarios para este artículo.

Según la Cancillería, el calendario de las salidas y el manejo operativo del proceso quedará en manos del MSPAS, entidad que suscribió el convenio de cooperación sanitaria, reportó Prensa Libre.

Un acuerdo que sigue vigente, pero sin nuevas renovaciones

Aunque el Acuerdo de Cooperación en Materia de Salud fue renovado en agosto de 2024 y mantiene vigencia hasta 2027, el documento establece que no habrá renovaciones adicionales a partir de 2026, marcando así un giro en una relación en el área de la salud que se extiende por más de dos décadas.

“El acuerdo de cooperación y la relación entre el Gobierno de Guatemala y los médicos cubanos que continúan con su estadía en el país se mantiene vigente conforme a la programación establecida”, señala la nota oficial. No obstante, aclara que la no renovación se aplicará de forma gradual, hasta la finalización completa de las misiones.

Hasta el cierre de este reporte, el MSPAS no había emitido una postura pública sobre las razones que motivaron la decisión ni sobre el impacto operativo en el sistema de salud.

Más de 25 años de presencia cubana en Guatemala

La Brigada Médica Cubana llegó a Guatemala en 1998, tras el paso del huracán Mitch, con un primer contingente de 19 médicos especialistas. Cuatro años después, en noviembre de 2002, ambos países firmaron formalmente el Acuerdo de Cooperación en Materia de Salud, que dio base legal a la expansión del programa.

Desde entonces, según los registros de Archivo Cuba, el número de médicos cubanos creció de manera sostenida. En 2020, la brigada llegó a tener más de 440 integrantes entre médicos, enfermeros, técnicos y personal de apoyo, con presencia en 16 de los 22 departamentos del país, especialmente en zonas rurales y de difícil acceso como Quiché, Petén y Alta Verapaz.

Actualmente, 420 profesionales cubanos colaboran con el sistema de salud pública guatemalteco, distribuidos en hospitales, centros de salud, puestos comunitarios y centros oftalmológicos vinculados a la llamada Operación Milagro. Del total, 336 son médicos de especialidades como pediatría, ginecología, medicina interna, epidemiología, cirugía, anestesia y oftalmología. Archivo Cuba registra, además que el contingente incluye además personal de enfermería, técnicos y logística.

El estipendio mensual de los miembros de la brigada ronda los 7 mil quetzales ($913), exento de impuestos. Sin embargo, al sumar vivienda, servicios básicos, transporte, boletos aéreos y otros beneficios asumidos por el Estado guatemalteco, el costo total estimado asciende a unos 10 mil quetzales mensuales por persona($1.304), según datos del MSPAS y análisis de convenios vigentes.

El Acuerdo Subsidiario de Cooperación, firmado y renovado en distintos momentos —el más reciente en diciembre de 2021—, establece además que los médicos cubanos solo pueden ejercer dentro del sistema público, no pueden ofrecer servicios privados y deben abandonar el país al concluir su misión, restricciones que han sido objeto de cuestionamientos por organismos de derechos humanos.

Informes oficiales de la Brigada Médica Cubana indican que entre 1998 y 2019 se habrían realizado más de 47 millones de consultas, cerca de 500 mil cirugías y se habrían salvado más de 330 mil vidas en Guatemala. Solo en el marco de la Operación Milagro, se reportan más de 218 mil intervenciones quirúrgicas oftalmológicas.

No obstante, estos datos han sido cuestionados por investigadores independientes y exmiembros de las misiones, quienes han señalado inflaciones estadísticas, altos costos para el Estado y denuncias de retención salarial y control político por parte del Gobierno cubano, documentó un informe exhaustivo de Archivo Cuba en 2020.

La decisión de Guatemala se produce en un contexto de creciente presión internacional. En julio de 2025, el Gobierno de Estados Unidos anunció restricciones de visa para funcionarios centroamericanos que respalden programas de brigadas médicas cubanas, al considerar que estos esquemas pueden implicar trabajo forzado y beneficiar económicamente al régimen de La Habana.