Presidente de Paraguay recibe a líder del exilio y acepta informe sobre presas políticas cubanas

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, recibió en Asunción al Orlando Gutiérrez Boronat, secretario general de la Asamblea de la Resistencia Cubana (ARC).

El encuentro se llevó a cabo en Mburuvicha Róga, la casa presidencial de la República del Paraguay, y duró más de una hora y media, durante el cual Gutiérrez Boronat le expuso a Peña la necesidad del apoyo de la comunidad latinoamericana en la reconstrucción de una nueva Cuba.

A la reunión también asistieron el canciller paraguayo, Rubén Ramírez, el ministro del Interior, Enrique Riera; y el vicepresidente ejecutivo de la Unión de Partidos Latinoamericanos (UPLA), Julián Obiglio, para tratar a fondo la situación cubana y el rol de la comunidad democrática regional en la misma.



“Expusimos los criterios de la Resistencia Cubana: que la plena restauración de la soberanía del pueblo cubano, el cúmulo de sus derechos y libertades, es esencial para la verdadera salvación de la nación cubana, que la comunidad democrática latinoamericana tiene un rol necesario en acompañar un verdadero cambio en Cuba, al cual llamamos liberación”, explicó Gutiérrez Boronat en un comunicado posterior.



Asimismo, el líder de la ARC entregó al presidente Peña una carpeta que documenta los casos de las presas políticas cubanas.

La reunión con el mandatario paraguayo forma parte de una gira de Gutiérrez Boronat para recabar apoyo en los momentos cruciales que se vive en la lucha por la democratización de la isla.

Días antes, el coordinador de la ARC se reunió con el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, un crítico frontal de la dictadura cubana.



Después del encuentro con el presidente Peña, Gutiérrez Boronat fue recibido por el ministro de Educación de Paraguay.



“Paraguay tiene una exitosa experiencia histórica de la transición de la dictadura a la democracia de la cual debemos aprender los cubanos”, comentó Gutiérrez Boronat a la emisora local Radio República.