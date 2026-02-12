Payá responde a Sheinbaum: Defender la democracia es un derecho que ejerzo con transparencia

Getting your Trinity Audio player ready...

Rosa María Payá, miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), respondió a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y aseguró que su reciente visita al país fue de carácter académico y no como parte de una misión oficial.

“Mi reciente visita a México fue de carácter académico en capacidad personal y no en una misión oficial”, dijo Payá en su perfil de X tras las declaraciones de Sheinbaum en la que criticaba la presencia en su país de la cubana.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum dijo: "No debería estar... tiene un papel que desarrollar, que es los derechos humanos a partir de una queja. Esa es su función", declaró la mandataria sobre la fundadora de Cuba Decide.

Al ser electa en el verano de 2025, Payá se convirtió en la primera cubana en ocupar un puesto en la Comisión que supervisa desde hace 65 años las obligaciones de los Estados miembros en materia de derechos humanos.

"Pero no deberían, pues, si vienen a nombre de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues a militar a favor de una u otra causa, sino solamente a revisar de acuerdo a quejas en los casos. Entonces, vamos a revisar en particular", afirmó Sheinbaum.

En su mensaje en X, Payá respondió que "defender la democracia no es militar es un derecho que ejerzo con transparencia y una responsabilidad a la que he dedicado mi vida".

La prensa mexicana ha citado fuentes diplomáticas que aseguran que la comisionada realizó al menos dos visitas de carácter "no institucional a México, donde sostuvo encuentros con sectores de la derecha, sin que exista registro de una agenda oficial o reuniones con autoridades mexicanas".

"El 22 de enero participó en el foro Cuba y América Latina, seis décadas de autoritarismo, organizado en la Ciudad de México por la Universidad de la Libertad, fundada por Ricardo Salinas Pliego. En el evento también estuvieron Jorge Castañeda, Carlos Téllo Díaz y María Werlau, entre otros.

No hubo comunicados de la CIDH sobre una misión oficial en el país. La participación de Payá ocurrió días después de que Salinas Pliego presentara ante la CIDH una denuncia contra el Estado mexicano por presunta persecución política y fiscal", refiere el diario La Portada.

Sheinbaum dijo que no es partidaria de aplicar el artículo 33 de la Constitución que permite expulsar a los extranjeros que se inmiscuyen en asuntos políticos internos y que "no se trata de censurar a nadie, sino de informar".

Sheinbaum también adelantó en la rueda de prensa de este miércoles que hay otro envío de ayuda humanitaria previsto para enviar a Cuba, mientras se espera que los primeros dos buques lleguen a la isla este jueves.

La presidenta ha destacado que grupos de la sociedad civil mexicana están organizando colectas populares para recoger víveres que serán enviados a la isla, aunque está por ver si pueden sumarse a la carga de los buques de la Marina.

Mientras continúan estos envíos, el Gobierno mexicano busca negociar con Estados Unidos la posibilidad de retomar la entrega de combustible a Cuba sin sufrir los aranceles con los que el presidente Donald Trump amenazó a los países que pretendieran ayudar a superar el desabastecimiento que sufre la isla.