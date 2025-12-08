Rosa María Payá recibe las llaves de la ciudad de Miami

Getting your Trinity Audio player ready...

La activista cubana Rosa María Payá recibió este lunes 8 de diciembre las Llaves de la Ciudad de Miami en una ceremonia oficial encabezada por el alcalde Francis Suárez, comisionados y líderes locales. La distinción reconoce su labor a favor de los derechos humanos, la democracia y la libertad para el pueblo cubano, así como su liderazgo dentro de la iniciativa Cuba Decide.

Durante el acto, Payá agradeció el reconocimiento y lo asumió en nombre de los cubanos dentro y fuera de la isla que continúan enfrentándose a la represión del régimen. “Recibo este reconocimiento como reconocimiento de la lucha del pueblo cubano, que hoy vive una catástrofe humanitaria totalmente provocada por una dictadura que lleva ya 66 años”, afirmó.

Asimismo, hizo un llamado a una movilización el próximo 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, en frente de embajadas y consulados del régimen. “Necesitamos empujar juntos. Demostrémosle al mundo que estamos listos para recuperar nuestra libertad”, expresó.

Al entregar la llave de la ciudad, el alcalde Francis Suárez elogió el trabajo de Payá y advirtió sobre la amenaza del comunismo en las Américas y en el propio Estados Unidos. “No solo se trata de la libertad de Cuba, que es un tema central para nuestra comunidad, sino de rechazar el engaño del comunismo y defender los valores que sostienen esta ciudad: el capitalismo, la libertad y la democracia”, dijo.

Suárez destacó que la labor de Payá representa uno de los desafíos más complejos que enfrenta cualquier liderazgo político contemporáneo. “Ella está tratando de transformar un país utilizando los mecanismos democráticos existentes. Sin su trabajo, este movimiento no tendría sentido”, aseguró.

La entrega de las Llaves de la Ciudad de Miami tiene un valor simbólico profundo para la comunidad exiliada cubana. Miami ha sido, por décadas, el principal punto de llegada de quienes escapan de la represión y buscan oportunidades en libertad.

Payá instó a que el Día de los Derechos Humanos sea una jornada global de visibilización y presión ciudadana. Explicó que las convocatorias ya se organizan en distintas capitales para exigir libertad para los presos políticos, elecciones libres y el fin de la represión estatal.

“Esta llave debe abrir puertas e inspirar esperanza, y que muy pronto estemos entrando no solo a Miami, sino también a La Habana y a todas las ciudades de Cuba libre”, concluyó.

La activista cubana asumió este año como comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), convirtiéndose en la primera opositora cubana en ocupar un puesto dentro del organismo, con el respaldo del gobierno de Estados Unidos.