Salazar invita a Payá al discurso del Estado de la Unión de Trump

La congresista republicana, María Elvira Salazar, anunció que la activista cubana Rosa María Payá será su invitada al Discurso del Estado de la Unión del presidente Donald Trump este martes en el Capitolio.

“Me enorgullece anunciar que Rosa María Payá será mi invitada al Discurso del Estado de la Unión”, dijo Salazar en un mensaje difundido este lunes.

La legisladora evocó la figura del padre de Payá, el opositor cubano Oswaldo Payá, al señalar que “enfrentó a la dictadura cubana y pagó un alto precio por no arrodillarse ante el miedo”.

Ese legado “forjó en Rosa María una voz firme y combativa en defensa de los derechos humanos y de la libertad de Cuba”, dijo.

Salazar indicó que Payá estará en la Cámara “como símbolo de resistencia, de dignidad y de la certeza de que la libertad viene en camino. Cuba será libre”.

“No tengo dudas: el régimen está viviendo sus últimas horas. El pueblo cubano perdió el miedo, y cuando un pueblo pierde el miedo, ninguna tiranía sobrevive”, añadió.

En un mensaje en sus redes sociales Payá, miembro de la Cominsión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) agradeció a Salazar por la invitación y "su inquebrantable compromiso con la libertad del pueblo cubano".

"Entraré a esta cámara llevando consigo la memoria de mi padre, sí, y sobre todo, la voz de millones de cubanos que aún no pueden expresarse libremente, pero que están decididos a conquistarla. Los aliados más firmes del pueblo cubano son el gobierno y el pueblo de Estados Unidos", comentó.

Para la activista, "poner fin al régimen cubano no es solo un imperativo moral, sino una necesidad estratégica para nuestro hemisferio. La presión histórica que el gobierno estadounidense sigue ejerciendo sobre la dictadura es crucial. Está conteniendo su aparato represivo y haciéndole rendir cuentas ante el mundo".

"Estaré allí como representante del futuro democrático de Cuba: un futuro arraigado en la dignidad, la soberanía y los derechos inalienables de nuestro pueblo. A mis hermanos y hermanas en Cuba: no están solos, y su valentía está dando frutos. Sigan luchando. No pierdan la esperanza. Sigamos adelante juntos. La noche no será eterna. El capítulo final de la tiranía ha llegado", indicó.

"Hoy nos encontramos en el umbral de la libertad. Cuba es el Muro de Berlín de nuestro tiempo y está a punto de caer. Por primera vez en décadas, lo lograremos", agregó.

El anuncio se produce en la antesala del primer Discurso del Estado de la Unión de Trump en su segundo mandato. El presidente adelantó que su intervención será extensa.

“Será largo, porque tenemos mucho de qué hablar”, dijo en un acto en la Casa Blanca, al asegurar que el país “va bien” y que la economía atraviesa un momento sólido.

La comparecencia del mandatario ante el Congreso servirá para detallar las prioridades de su agenda ante millones de televidentes.