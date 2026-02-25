Rosa María Payá: "El capítulo final de la tiranía ha llegado”

Getting your Trinity Audio player ready...

La activista cubana Rosa María Payá, miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), considera que Cuba se encuentra “en el umbral del cambio” y llamó a intensificar la presión internacional contra el régimen de La Habana.

Payá, invitada por la congresista María Elvira Salazar al discurso del Estado de la Unión del presidente Donald Trump, dijo que se sentía profundamente agradecida por participar en el evento "en un momento tan importante como es este para todos los cubanos”.

La activista sostuvo que "estamos en el umbral del cambio” y subrayó que “los cubanos dentro y fuera de la isla” deben asumir “un rol protagónico" en ese proceso.

Payá agradeció “las medidas tan efectivas, tan decisivas” adoptadas por la administración Trump para “poner la presión donde la presión debe estar… sobre los restos que están en el poder en Cuba”.

"El capítulo final de la tiranía ha llegado”, comentó.

Trump habló al Congreso en el primer discurso del Estado de la Unión de su segundo mandato

Este martes el presidente Donald Trump pronunció el discurso del Estado de la Unión ante una sesión conjunta del Congreso. "Nuestra nación ha retornado más fuerte y más grande que nunca", comentó al inicio de su presentación en la habló de los logros económicos de su administración y la política exterior.

El presidente defendió su agenda y reivindicó las operaciones militares recientes en Venezuela y Oriente Medio como ejemplos del alcance del poder estadounidense bajo su liderazgo.

Trump recordó las acciones militares como parte de su estrategia de disuasión, incluida el operativo en Venezuela, que culminó con la captura de Nicolás Maduro.

Tras su presentación, el congresista Mario Díaz-Balart, vicepresidente del Comité de Asignaciones de la Cámara, elogió el liderazgo de Trump.

“El presidente ha tenido un primer año histórico en el cargo, cumpliendo sus promesas y restaurando un liderazgo estadounidense sólido. El bienestar del pueblo estadounidense es el centro de su agenda", recoge el comunicado de su oficina