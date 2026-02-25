Trump se dirige al Congreso en el discurso sobre el Estado de la Unión 2026

Getting your Trinity Audio player ready...

El presidente Donald Trump pronuncia este martes su discurso del Estado de la Unión ante una sesión conjunta del Congreso, centrado en el impulso económico nacional y la diplomacia de alto riesgo en el extranjero.

"Nuestra nación ha retornado más fuerte y más grande que nunca", comentó el presidente al inicio de su presentación y recordó que este año Estados Unidos celebra el 250 aniversario de su independencia.

"Es la época dorada de América", indicó. Se trata del primer discurso del Estado de la Unión de su segundo mandato.

Trump dijo que en estos doce meses EEUU ha logrado "una transformación como nunca se ha visto... Hoy nuestra frontera está segura, la inflacion está bajando, los salarios están subiendo, la economía está fuerte, nuestros enemigos tienen miedo".

El presidente, que dedicó gran parte de su discurso a destacar los logros de su administración, desde la economía hasta la inmigración, también habló de cómo los cruces fronterizos ilegales se han desplomado a su nivel más bajo desde la década de 1970. Además, puntualizó que casi tres millones de inmigrantes ilegales han abandonado Estados Unidos, incluyendo más de 675.000 deportaciones.

Sobre la lucha contra el narcotráfico, el presidente aclaró que "el tráfico de fentanilo en la frontera sur se redujo en un 56% en comparación con el año anterior".

Las tasas de homicidios disminuyeron drásticamente en muchas ciudades el año pasado, agregó.

Trump firmó la Ley HALT Fentanilo para clasificar permanentemente las sustancias relacionadas con el fentanilo como drogas de la Lista I, designó a casi una docena de importantes cárteles latinoamericanos, incluidos el Tren de Aragua, la MS-13 y el Clan del Golfo, como organizaciones terroristas, e impidió la entrada al país a más de 10.000 personas con vínculos narcoterroristas.

Trump anunció que Estados Unidos ha recibido más de 80 millones de barriles de petróleo de su “nuevo amigo y socio, Venezuela”.

El mandatario lamentó la decisión de la Corte Suprema sobre los aranceles impulsados por su administración, aunque afirmó que el impacto no ha frenado los negocios. “La buena noticia es que los países y las empresas se han mantenido con los negocios”, dijo y aseguró que los aranceles “están salvando a nuestro país".

El mandatario no detalló cómo responderá su gobierno al fallo judicial, pero dejó claro que mantendrá la presión para que los socios comerciales asuman lo que calificó como prácticas justas.

Otro de los temas que trató fue la denuncia del uso de información privilegiada por parte de legisladores e instó al Congreso a actuar de inmediato. “Asegurémonos de que los miembros del Congreso no puedan lucrarse corruptamente usando información privilegiada... Aprobemos la Ley para Detener el Tráfico de Información Privilegiada sin demora”.

El presidente vinculó la iniciativa con la necesidad de que los beneficios del crecimiento del mercado bursátil lleguen a los ciudadanos y no a funcionarios con acceso a información sensible.

Asimismo, prometió blindar los programas de protección a los jubilados. “Bajo esta administración, siempre protegeremos el Seguro Social y Medicare”, aseguró. A la vez, afirmó que su gobierno logró avances para reducir los precios de los medicamentos recetados.

Trump anunció una ofensiva contra el fraude en programas federales, que dijo estará encabezada por el vicepresidente JD Vance. “Estoy anunciando la guerra contra el fraude dirigida por el gran vicepresidente JD Vance. Él lo va a hacer”.

“Cuando eliminemos el fraude, tendremos un presupuesto balanceado”, afirmó, una promesa que ha sido recurrente en su retórica fiscal.

En materia de política industrial y energética, Trump anunció un nuevo “Compromiso de Protección al Contribuyente” con grandes empresas tecnológicas. Según el mandatario, el acuerdo busca evitar que la expansión del sector eleve los costos energéticos para comunidades locales.

“Les informamos a las grandes empresas tecnológicas que tienen la obligación de cubrir sus propias necesidades energéticas, para que los precios no suban y, en muchos casos, los precios de la comunidad bajen considerablemente”.

Trump arremetió contra los demócratas por el aumento del costo de la atención médica y dijo que quería "detener todos los pagos a las grandes compañías de seguros y, en cambio, dar ese dinero directamente a la gente, para que puedan comprar su propia atención médica” aunque no precisó el mecanismo legislativo para redirigir esos fondos.

El presidente reiteró su agenda de línea dura en inmigración y procesos electorales y pidió al Congreso aprobar la llamada “Ley Salvar América” para impedir que “extranjeros ilegales puedan votar en nuestras sagradas elecciones”, y propuso exigir identificación y prueba de ciudadanía a los votantes. También planteó limitar el voto por correo “excepto para personas con dificultades o militares”.

Además, instó a aprobar una normativa que prohíba a los estados otorgar licencias de conducir comerciales a inmigrantes en situación irregular, iniciativa que denominó “Ley Dalilah”.

Noticia en desarrollo.