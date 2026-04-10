OLA denuncia agresión contra preso político cubano Félix Navarro

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El Observatorio de Libertad Académica (OLA) emitió una alerta por la agresión contra el preso político cubano Félix Navarro Rodríguez, de 72 años y recluido en la prisión de Agüica, en la provincia de Matanzas.

"La avanzada edad de Félix Navarro incrementa considerablemente los riesgos para su integridad física, en un entorno caracterizado por condiciones de reclusión precarias y prácticas de acoso sistemático. Este incidente implica una escalada preocupante del hostigamiento carcelario, máxime cuando su condición de salud es de cuidado", advirtió OLA en un comunicado.

El pasado 9 de abril tras una visita familiar el opositor fue interceptado por autoridades penitenciarias para una revisión abusiva. Acto seguido, fue esposado y golpeado por agentes del penal.

La organización convocó "a dar visibilidad urgente a este caso de vulneración de derechos humanos básicos. Damos cuenta a instancias afines a la protección de la comunidad docente internacional, en demanda de la obtención de garantías por parte del Gobierno de Cuba respecto a la sobrevivencia de Navarro, quien debe ser puesto en libertad incondicionalmente.

En declaraciones a Martí Noticias, el investigador Leonardo Fernández Otaño, de OLA, expresó “preocupación sobre la situación de fragilidad” que enfrenta el académico en prisión y agregó que los reportes recibidos “apuntan a una situación de violencia carcelaria” en un contexto de precariedad generalizada en el país. Los testimonios, indicó, describen “episodios fuertes de golpizas y de maltratos”.

Navarro cumple una condena de nueve años de prisión tras las protestas de julio de 2021. Su hija, también opositora, fue condenada en el mismo contexto. El disidente había sido excarcelado en enero de 2025, pero su libertad condicional fue revocada en abril de ese mismo año.

(Con reporte de Ivette Pacheco)