Revocan libertad condicional a manifestante del 11J tras incidente nocturno en Villa Clara

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Las autoridades judiciales de Villa Clara revocaron esta semana la libertad condicional de Maikel Armenteros Oramas, manifestante de las protestas del 11 de julio, tras una reyerta ocurrida el pasado sábado por la noche.

“Porque él no puede estar después de las seis de la tarde en la calle, porque incumple las reglas del Juez de Ejecución. Más el altercado que tuvo con los muchachos que le fueron arriba a apuñalarlo", explicó su madre, Josefa Oramas.

Armenteros, quien gozaba de este beneficio desde hace siete meses por buena conducta, enfrentará ahora el resto de su condena en el centro penitenciario de máxima seguridad Guamajal.

Los manifestantes del 11J beneficiados con la libertad condicional deben cumplir restricciones estrictas bajo control judicial, incluyendo la obligación de trabajar o estudiar, no cometer nuevos delitos, presentarse ante las autoridades para reportar su comportamiento, no salir de su municipio o provincia y no interactuar en las redes sociales.

El detonante de la medida fue el incumplimiento del horario de restricción domiciliaria, que le prohíbe permanecer en la vía pública después de las 6 de la tarde.

Según su madre, el incidente se produjo cuando Armenteros regresaba a su hogar junto a su esposa y fue interceptado por dos desconocidos que intentaron apuñalarlo.

El manifestante logró defenderse del ataque utilizando su abrigo para esquivar los ataques. En ese momento, una patrulla policial intervino y detuvo a los presuntos agresores. Sin embargo, lo que comenzó como un acto de defensa propia terminó en una sanción severa para la víctima.

El lunes siguiente, al acudir a formalizar la denuncia por el intento de agresión, Armenteros se encontró con una respuesta inesperada de las autoridades: los atacantes fueron liberados tras el pago de una multa de apenas 30 pesos, mientras que contra él se emitió una orden de revocación inmediata por encontrarse en la calle a las 9 de la noche, violando las reglas impuestas por el Juez de Ejecución.

Maikel Armenteros Orama cumplía una condena original de seis años de privación de libertad por los delitos de atentado y resistencia, tras su participación en las históricas manifestaciones de julio de 2021. Hasta el momento de su libertad anticipada, se encontraba internado en el correccional La Guanajera.

Actualmente, el manifestante permanece detenido en la 3ª Unidad de Santa Clara, a la espera de su traslado definitivo a la prisión de Guamajal.

Su madre denuncia la desproporción entre la sanción aplicada a los agresores y la medida punitiva impuesta a Armenteros, quien se encontraba reinsertado socialmente hasta este suceso.

Hasta marzo de 2026, organizaciones y activistas han identificado que al menos seis personas excarceladas bajo medidas de libertad condicional fueron regresadas a prisión, entre ellas José Daniel Ferrer (ahora en el exilio), Félix Navarro, Jaime Alcides Firdó, Marlon Brando Díaz Oliva, Donaida Pérez Paseiro y Denis Hernández.