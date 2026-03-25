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Las autoridades judiciales invalidaron la libertad condicional al preso político Denis Hernández Ramírez, excarcelado en enero de 2025 tras las negociaciones del gobernante Miguel Díaz-Canel con el Vaticano, en un proceso en el que la mayoría de los beneficiados fueron reos comunes.

Su madre, María Angélica Ramírez, dijo a Martí Noticias que su hijo será trasladado a la cárcel de Guanajay en los dos próximos días y el miércoles deberá llevarle el aseo.

“Lo revocaron sin motivo ninguno, no tienen pruebas de nada. Es que no tienen nada, él está tranquilo. Yo le pregunté al jefe, al hombre que lo está atendiendo, y me dijo que eso fue una orden de Fiscalía provincial a la policía de aquí de San Antonio de los Baños”.

En Cuba, el tribunal competente en la zona de residencia del sancionado, controlado por un juez de ejecución, es el que determina la revocación del beneficio.

El martes en la tarde, Hernández Ramírez recibió una citación en la que se le indicaba acudir a la Unidad Provincial de Operaciones Criminales de Guanajay “con el objetivo de entrevista”.

“Cuando terminaron de interrogarlo, lo metieron para la celda en el técnico de Guanajay”, señaló la madre.

Los oficiales le orientaron la contratación de un abogado para que acceda a los cargos por los que fue anulada la medida de la que se beneficiaba.

Hernández Ramírez cumple una sentencia de seis años de privación de libertad por los presuntos delitos de desacato y desórdenes públicos luego de que participara en las protestas populares del 11 de julio de 2021 en el municipio artemiseño San Antonio de los Baños, donde se inició el levantamiento social.

Al salir de prisión, Hernández Ramírez, como el resto de los excarcelados, fue advertido por los agentes de una serie de requerimientos para conservar la libertad anticipada.

Entre las obligaciones impuestas a los excarcelados está no publicar en redes sociales, no hacer declaraciones a la prensa, no realizar actividades denominadas por el régimen como contrarrevolucionarias, trabajar de forma obligatoria y comparecer a las citaciones de los tribunales.

De igual modo, todos tienen impuesta la limitación de movimiento de no salir del pueblo y no acercarse a aglomeraciones de personas.

En febrero de este año, la Seguridad del Estado interrogó a varias personas, entre ellas Hernández Ramírez acerca de la colocación de carteles contra el gobierno en diferentes partes del pueblo.

Las pintadas antigubernamentales han venido apareciendo en paredes y muros de la localidad y en ellos se pide el fin de la dictadura, y “cambio”.

También han sido devueltos a prisión, tras ser excarcelados en enero de 2025, José Daniel Ferrer (ya en el exilio), Félix Navarro, Donaida Pérez Paseiro,Adán Kiubel Castillo Echavarría y Jaime Alides Firdó Rodríguez.