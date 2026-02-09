Seguridad del Estado investiga letreros contra el régimen en la “cuna de la Libertad”

Getting your Trinity Audio player ready...

La Seguridad del Estado, en San Antonio de los Baños, Artemisa, interrogó a varias personas acerca de la colocación de carteles contra el gobierno en diferentes partes del pueblo, conocido como “la cuna de la Libertad” tras haber iniciado las históricas protestas del 11 de julio de 2021.

Las pintadas antigubernamentales han venido apareciendo en paredes y muros de la localidad y en ellos se pide el fin de la dictadura, y “cambio”.

Según imágenes difundidas en redes sociales, agentes de las Brigadas de Respuesta Rápida borran los letreros.

Uno de los citados fue Denis Hernández, quien cumple una sentencia de seis años por participar en las multitudinarias demostraciones, medida que fue cambiada por libertad condicional tras las negociaciones del gobernante Miguel Díaz- Canel con el Vaticano.

“Fueron sin una cita oficial. Yo no estaba ahí, mi mamá me llamó y no tengo ningún problema en presentarme. En el lugar se encontraban cinco agentes de la Seguridad del Estado, de la PNR [Policía Nacional Revolucionaria] para interrogarme porque el 6 de febrero también pusieron unos carteles aquí, en San Antonio los Baños, y ellos estaban averiguando si yo tenía algo que ver con eso”, dijo Hernández a Martí Noticias.

“Yo, por supuesto, les dije que no. Ellos siguieron interrogando, porque dicen que yo tengo comunicación directa con varias personas a las que llaman contrarrevolucionarias, y yo seguí diciendo que no, que yo me comunico con alguna gente y que ellos saben cómo yo pienso, pero que yo no tenía nada que ver con eso”, añadió el joven.

Hernández Ramírez fue advertido por los agentes de que no podía publicar ni hacer comentarios de ningún tipo en las redes sociales, uno de los requerimientos de la libertad anticipada que le otorgó el régimen en enero de 2025.

“Me amenazaron, me dijeron que en cualquier momento podría ser revocado. Ellos dicen que es una advertencia, yo me lo tomé como una amenaza porque dicen que por publicar en Internet podría ir revocado, porque estoy de condicional y no puedo hacer eso”.

También tuvieron que comparecer ante los órganos represivos los manifestantes del 11J Carlos Manuel Pupo, Coordinador Nacional del Partido Unión por Cuba Libre (PUNCLI), y su coordinador de Asuntos de la Juventud, Julián Manuel Mazola Beltrán. De igual forma fue citado Christopher Montesino de la Osa.