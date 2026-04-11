"Se acerca un milagro", dice pastor cubano tras visita de Hammer

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“Un placer encontrarme con el Pastor Rolando Pérez Lora conocido como el “Pregonero de Cristo”, escribió Mike Hammer, el Jefe de la Misión de Estados Unidos en Cuba.

El embajador dijo que el líder religioso le "contó sobre su experiencia al ser detenido en frente a su esposa e hijos simplemente por orar en público".

El mes pasado el pastor, miembro de la Liga Evangélica de Cuba, fue detenido tras realizar varias transmisiones en su canal de YouTube, en las que llamó a las iglesias a manifestarse de manera pública y pacífica, “a la luz del día”, proclamando a Cristo sobre la nación y exhortando a pasar de la oración a la acción cívica.

Pérez Lora había proclamado en sus redes sociales: “Estamos del lado del pueblo que sufre y creemos que este es el año de la libertad”.



La detención y posterior liberación del pastor Pérez Lora se produce en un contexto de creciente presión sobre líderes religiosos, activistas y opositores, en momentos en que diversas voces dentro y fuera de la isla reclaman un cambio político, económico y social en Cuba.

Tras la reunión con el diplomático estadounidense el pastor escribió que "se acerca el milagro".

"Hay un gigante que está cayendo delante de un planeta que entiende que ya era tiempo. Ese gigante se llama miedo. Los cubanos hoy por hoy han entendido que con miedo murieron nuestros padres y abuelos esperando promesas que solo llegaron para algunas familias. Los cubanos están despertando del letargo de la dependencia y la sumisión al hombre que se deleita en sus manjares mientras el pueblo padece. Los cubanos hoy tienen internet y acceso a la información y no, los aviones no chocan porque todo el que quiera viajar lo pueda hacer. Los medios cubanos saben que si te pagan 1500 dólares al mes y el gobierno te da 300 eso es esclavitud moderna. Los cubanos saben que si los hoteles en Cuba generan ingresos equivalentes a los estándares mundiales en dólares y a los trabajadores se les paga en CUP y las propinas, eso es explotación. Sabemos y sabemos y sabemos de la corrupción, de la malversación del nepotismo, de la segregación. Sabemos y hasta a veces no quisiéramos saber porque sabemos que a los que saben los aplastan con crueldad, los amenazan y reprimen pero cada vez son más los que saben. Y un pueblo culto es siempre libre", escribió el líder religioso.

"Hoy como hijo de Dios sufriendo por todo lo que vive mi pueblo pido que si no lo lograron en casi 70 años, que le den la oportunidad a otros. Que el talento que ha tenido que emigrar regrese, que nuestros hijos y nietos no tengan que sufrir estas penurias porque un grupo quiere aferrarse al poder. Es hora de despertar y de perder el miedo. Dios, patria y libertad", escribió Pérez Lora.