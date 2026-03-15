Liberan al pastor "Pregonero de Cristo" tras detención frente a su familia (VIDEO)

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El pastor cubano Rolando Pérez Lora, miembro de la Liga Evangélica de Cuba y conocido en redes sociales como "Pregonero de Cristo", fue liberado este domingo tras haber sido detenido por la policía política frente a su esposa y sus hijos menores, en un nuevo episodio que genera preocupación entre comunidades religiosas y activistas por los derechos humanos en la isla.



La pastora Joanna Columbié confirmó a Martí Noticias la liberación del religioso y denunció el modo en que fue detenido tras realizar varias transmisiones en su canal de YouTube llamando a la Iglesia a manifestarse a la luz del día.

Columbié explicó que el pastor Pérez Lora se encontraba este domingo en el parque de Peñas Altas, en Matanzas, donde había decidido detenerse a orar públicamente, cuando fue interceptado y detenido por agentes de la Seguridad del Estado.



"Yo acabo de hablar con el pastor, ya se encuentra en su casa. Aún así, seguiremos dándole visibilidad y acompañamiento a todo lo que haga la dictadura contra quienes levanten su voz con fe y con valentía", afirmó la activista y líder religiosa exiliada en Estados Unidos.

Según denuncias de personas cercanas, el pastor fue detenido sin orden judicial y en presencia de su familia, un hecho que ha provocado indignación entre líderes religiosos y fieles.

Semanas atrás, Pérez Lora había sido citado por la policía política, y el sábado, luego de las encendidas manifestaciones en Morón, Ciego de Ávila, reiteró públicamente su postura a favor de los ciudadanos que protestan dentro del país. “Estamos del lado del pueblo que sufre y creemos que este es el año de la libertad”, expresó recientemente en sus redes sociales.



En las transmisiones en su canal de YouTube, el religioso llamó a las iglesias a manifestarse de manera pública y pacífica, “a la luz del día”, proclamando a Cristo sobre la nación y exhortando a pasar de la oración a la acción cívica.



Columbié recordó que la Iglesia posee una fuerza espiritual, pero también una responsabilidad social frente al sufrimiento del pueblo cubano.

"La historia demuestra que cada vez que la iglesia se levanta para defender la dignidad humana, aparecen dictadores que quieren intentar apagar esa voz. Pero el mensaje del evangelio no puede ser encarcelado. Seguimos orando diariamente por nuestro país porque creemos que Dios está haciendo grandes cosas en Cuba", subrayó.



La detención y posterior liberación del pastor Pérez Lora se produce en un contexto de creciente presión sobre líderes religiosos, activistas y opositores, en momentos en que diversas voces dentro y fuera de la isla reclaman un cambio político, económico y social en Cuba.