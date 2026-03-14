Protesta antigubernamental en Morón llega hasta la sede Partido Comunista (VIDEO)

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En las últimas horas, específicamente durante la noche del viernes 13 y la madrugada del sábado 14 de marzo de 2026, el municipio de Morón, en la provincia de Ciego de Ávila, Cuba, fue escenario de intensas protestas populares.

Los manifestantes marcharon por varias calles del municipio realizando cacerolazos hasta concentrarse frente a la estación de policía y, posteriormente, llegó a la sede municipal del Partido Comunista de Cuba (PCC), la única fuerza política permitida en la isla en más de seis décadas.

Los cubanos gritaron “¡Libertad!”, “¡Abajo la dictadura!”, “¡No tenemos miedo!”, “Patria y Vida” y críticas directas al gobernante Miguel Díaz-Canel.

Los prolongados apagones eléctricos de los últimos tres años han saturado la paciencia de los cubanos que ahora ven un agravamiento total de la crisis con apagones superiores a las 30 horas.

Estas manifestaciones forman parte de una ola de protestas nocturnas que ya lleva al menos ocho días consecutivos en diferentes puntos del país.

"Mire cómo están reprimiendo al pueblo por el simple hecho de exigir libertad. Las fuerzas del régimen salieron por toda la avenida disparando tiros. En estos momentos hay varias personas detenidas y otras lesionadas", indicó un residente de esa localidad al periodista de Martí Noticias Mario Pentón.

El congresista Carlos A. Giménez, representante por el distrito 28 de Florida, publicó en X mensajes de apoyo directo al pueblo de Morón, con consignas como #SOSCuba y FREE CUBA NOW!

En uno de sus posts, escribió: “¡Todo nuestro respaldo para el pueblo de #Morón que está en las calles exigiendo sus derechos! ¡Basta ya de la dictadura que pisotea a los cubanos!”.

Compartió también un video condenando la represión y llamando a apoyar a los cubanos que luchan por la libertad, describiendo la rebelión contra la "dictadura malvada" y urgiendo a relegar al régimen al "montón de cenizas de la historia".

Por su parte, la congresista María Elvira Salazar, representante por Florida, también reaccionó públicamente a la ola de protestas en Cuba, incluyendo los eventos en Morón y otras zonas.

"El pueblo cubano no quiere continuidad, quiere LIBERTAD. #SOSCUBA", escribió la cubanoamericana que compartió un post de Rosa María Payá, miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Para la hija de Oswaldo Payá, esto refleja que "la única opción del pueblo es la libertad".