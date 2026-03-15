Novena noche de protestas en Cuba: "Todos somos Morón" (VIDEO)

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Las protestas antigubernamentales continuaron en la noche del sábado en varias localidades de Cuba, de Oriente a Occidente, según reportes en redes sociales que muestran imágenes de cacerolazos en medio de los prolongados apagones.

Vecinos del reparto Micro 9, en Santiago de Cuba, salieron a la calle a manifestarse tras varias horas sin servicio eléctrico. Algunos prendieron fuego a basureros en la vía pública, reportó el periodista Yosmany Mayeta Labrada.

"Testigos aseguran que en medio de la protesta se escuchaban consignas como “Abajo el comunismo” y “Libertad”", dijo el comunicador en un post en Facebook en el que denuncia que varias personas fueron detenidas por agentes vestidos de civil.

Según Mayeta, Santiago de Cuba permanecía "fuertemente militarizado" en la noche del sábado, con presencia de patrullas policiales y boinas negras, tanto en las avenidas de acceso al lugar de la protesta como en la Plaza de Marte, en el centro de la ciudad, donde se encuentra ubicada la sede del Partido Comunista.

En la capital del país, residentes de Alamar, en La Habana del Este; Lawton, en Diez de Octubre, y Nuevo Vedado, cerca de la intersección de Boyeros y Tulipán, salieron a la calle calderos en mano para manifestarse y exigir soluciones a esta situación.

En la Calzada de Diez de Octubre, entre Municipio y Rodríguez, los vecinos denunciaron la presencia de boinas rojas en la zona, con actitud intimidatoria, pidiendo el carnet de identidad y revisando a quienes pasaban por el lugar.

"Pongan la corriente", gritaron residentes en Alamar al ritmo ensordecedor de los calderos. "Que se oiga", se escucha decir a una mujer en un video compartido en redes sociales. Otro post muestra a un vecino en medio de la protesta, sacando el caldero por la ventana y sonando fuerte, mientras se escucha el eco de otras cientos de cazuelas repiqueteando en la oscuridad.

En Nuevo Vedado también sonaron los calderos, dijo en su cuenta de X la activista y periodista Yoani Sánchez, fundadora del diario independiente 14ymedio. "Cacerolazo en Nuevo Vedado, La Habana. Todos somos Morón ahora mismo", escribió junto a un video en el que se escucha la protesta de los vecinos en medio de la oscuridad.

Sánchez hizo referencia a las intensas protestas populares ocurridas en la noche del viernes y la madrugada del sábado en Morón, Ciego de Ávila, donde decenas de residentes marcharon por varias calles del municipio realizando cacerolazos hasta concentrarse frente a la estación de policía, y luego frente a la sede municipal del Partido Comunista de Cuba.

Los manifestantes gritaron “¡Libertad!”, “¡Abajo la dictadura!”, “¡No tenemos miedo!”, “Patria y Vida” y críticas directas al gobernante Miguel Díaz-Canel. También prendieron fuego en frente al edificio de gobierno y saquearon la sede del PCC. Tras la protesta, las fuerzas represivas tomaron control del lugar y se reportaron varios arrestos.



(Nota en desarrollo)