Yoani Sánchez enfrenta a su represor: "¿por qué no puedo salir de mi casa?"

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La periodista cubana Yoani Sánchez enfrentó cara a cara este domingo a un presunto agente de la Seguridad del Estado vestido de civil que le impidió salir de su vivienda, en La Habana, sin identificarse debidamente ni ofrecer una explicación.

“Estoy en los bajos de mi edificio y me ha encontrado a este ciudadano vestido de civil, que no se ha identificado, que tiene la cara tapada -parece que tiene mucho miedo de que le vean su rostro- y que asegura que no me va a dejar salir”, dijo Sánchez en un vídeo publicado en su cuenta de Facebook.

La periodista también denunció la presencia en los alrededores del edificio de otras personas que son ajenas a su entorno vecinal. “Además de eso, hay otro operativo. Veo, por ejemplo, por aquí, dos señoras que no pertenecen a mi comunidad, una comunidad que conozco bastante bien”, precisó.

Al confrontar directamente a su represor, Sánchez lo mostró en el video. “Y entonces, asegura él que no me va a dejar salir de mi casa. A ver, vamos a ver. Dímelo aquí, frente a la cámara. Dilo”, le espetó, a lo que el represor respondió: “No hay necesidad de esto”.

La periodista le aseguró que sus derechos eran violados y que no tenía antecedentes penales. “Soy una ciudadana que no ha cometido delitos, no está juzgada en un tribunal, no tiene una orden de restricción ni prisión domiciliaria. ¿Por qué tú no me dejas salir?”, le cuestionó.

Sánchez intentó saber quién dio la orden y sólo obtuvo un “yo no sé, solo sé que no puedes salir” como respuesta. Tras la insistencia, el hombre dijo: “Usted sabe quién fue”. Pero Yoani le respondió: “Yo no tengo que saber nada. Si yo no he cometido ningún delito, ¿por qué no puedo salir de mi casa?”

En las más recientes semanas, la reconocida periodista, fundadora y directora del diario digital independiente 14ymedio, ha publicado en sus redes sociales videos mostrando la situación real del cubano de pie en las calles de La Habana, llenas de basureros y con calles con poco tránsito vehicular.

En la madrugada de este domingo, posteó en X un video en el que se escucha el toque de cazuelas de los vecinos de su barrio, en protesta contra la larga noche de apagón. "Cacerolazo en Nuevo Vedado, La Habana. Todos somos Morón ahora mismo", escribió.

No es primera vez que la Seguridad de Estado le impide a Sánchez salir de su edificio. Ha sido una práctica recurrente de los represores del régimen cubano limitar los derechos de movilidad de los periodistas independientes y activistas de la oposición.