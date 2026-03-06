Enlaces de accesibilidad

"No es de ahora": reacciones a comentarios del representante de la FAO sobre la crisis en Cuba

  • René Orellana, representante de la FAO, alertó sobre el grave impacto de la escasez de combustible en la agricultura cubana, afectando el uso de maquinaria y poniendo en riesgo varios cultivos.
  • Activistas y académicos señalaron que la crisis agrícola no es de ahora y están vinculadas a la priorización del turismo sobre la agricultura y a un sistema económico centralizado que limita la autonomía productiva.
Activistas y académicos han reaccionado a las recientes declaraciones del representante en América Latina y el Caribe de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), René Orellana, quien en una entrevista concedida a la agencia EFE habló de cómo la escasez de combustible en la isla está provocando un "grave" impacto en la agricultura y el acceso a los alimentos.

Orellana afirmó que la actual crisis “está limitando” el uso de maquinaria a los agricultores, por lo que “varios cultivos están en riesgo de no ser cosechados adecuadamente”. Asimismo, atribuyó la situación a las recientes presiones de Washington a países que envían crudo a La Habana.

Una crisis con antecedentes

Sergio Ángel Baquero, director de Proyectos de Food Monitor Program, una iniciativa independiente que monitorea la inseguridad alimentaria y las precarias condiciones de vida en Cuba, expresó que esta caída de la producción "no es un asunto de ahora, sino que viene de atrás”.

Además destacó cuáles han sido las prioridades del régimen en los últimos años, que “ha preferido invertir en turismo, dejando de lado otros sectores como la agricultura”.

"Solamente con datos oficiales se podría hablar de una caída de más del 95% de la producción entre el año 2017 y el año 2023", apuntó.

Por otro lado, el periodista independiente y presidente de la Liga de Campesinos Independientes, Esteban Ajete, reconoció que aunque las declaraciones del representante de la FAO están acordes con la situación actual, la crisis es "producto de males sistémicos, por una economía centralizada con restricciones estructurales que limitan la autonomía productiva”.

Mientras se habla de emplear energías renovables, "en el contexto actual, esa solución no está implementada”.

La directora del diario digital 14ymedio, Yoani Sánchez, al hablar sobre el tema en Martí Noticias, se preguntaba “¿dónde estaba la FAO para denunciar ese centralismo, esa ocupación estatizada de las tierras pasivas durante décadas y décadas que tanto daño le hizo a la agricultura cubana?.

Para el periodista independiente, José Luis Tan Estrada, la crisis no es de ahora, sino de años y años.

El informe “El deterioro de la seguridad alimentaria en Cuba y sus implicaciones para las exportaciones agrícolas estadounidenses”, publicado en 2024 por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, por sus siglas en inglés USDA, se menciona cómo la seguridad alimentaria en Cuba seguía empeorando, con una porción significativa de la población en riesgo de déficit calórico.

El documento reseña cómo las dificultades económicas internas dificultan tanto la producción local como la capacidad de Cuba de financiar importaciones de alimentos".

    Francisco Javier Arbolí

    Autor, escritor y productor de radio y televisión, es periodista de Martí Noticias. Desarrolló su carrera en compañías del sector turístico, en España, hasta que, en 1989, trabajó para un turoperador privado español en Cuba, donde conoció la dura realidad de la población en la isla. Es autor de la obra "De mí para ti, Cuba". Desde 1993 reside en Miami, Florida, donde ha trabajado por más de tres décadas en importantes medios de comunicación, entre ellos la cadena Univisión. Es ganador de tres premios Emmy.

