Declaraciones de Yoani Sánchez y José Luis Tan a Amado Gil para Martí Noticias sobre la entrevista de René Orellana, de la FAO.

Declaraciones de Yoani Sánchez y José Luis Tan a Amado Gil para Martí Noticias sobre la entrevista de René Orellana, representante de la FAO, que habló de los "graves" efectos en el sector agropecuario por la actual crisis de combustibles en Cuba.



El impacto de la crisis de combustibles en Cuba ya se está sintiendo en su sector agropecuario y el efecto es grave. Así alertó en una entrevista con la agencia de noticias EFE, el representante regional de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), René Orellana. El responsable de la FAO para Latinoamérica y el Caribe afirmó que la falta de combustible causada por el bloqueo petrolero estadounidense está limitando el uso de maquinaria por parte de los agricultores para la realización de la cosecha. La directora del diario digital 14 y medio, Joanny Sánchez, se pregunta dónde estaba la FAO durante todo este tiempo de crisis permanente en la agricultura cubana?

¿Dónde estaba la FAO? para denunciar ese centralismo, esa ocupación estatizada de las tierras masivas durante décadas y décadas que tanto daño le hizo a la agricultura cubana, donde estaba la FAO, cuando se implementaron políticas tan fallidas como destruir sembrados de determinado tipo y eficientes para sustituirlo por el último arrebato o el último delirio de algún líder de de olivo que quería sembrar otra cosa. Entonces, Bueno, pues nada, parece que la FAO se ha despertado ahora y se ha dado cuenta que la precariedad, la precariedad agrícola cubana, está en un extremo y es tan frágil todo que basta una semana con reducción de combustible para que se termine de desmoronar la ración que llega a los platos cubanos. Evidentemente hay que preocuparse, pero no solo por las últimas semanas, hay que preocuparse. por todos los experimentos fallidos que nos han traído hasta aquí.

Según declaró a EFE el representante de la FAO para América Latina, muchos productos no podrán cosecharse adecuadamente en Cuba por la crisis del combustible y dijo que impulsan una transición a fuentes de energía renovable para disminuir la dependencia de los hidrocarburos. Según el periodista cubano José Luis Tan Estrada, la crisis no es de ahora, como dice la FAO.

Señala una problemática, pero no señala que realmente el verdadero culpable de esa situación de la agricultura, que no es de ahora, viene de hace años años. Es un problema que ha ido degradando, degradado hasta el punto que ahora mismo ni en los mercados, ni en los mercados particulares, ya en Camabuenos se venden ni los carretiñeros que antes habían por las calles vendiendo los productos alimenticios. Es un problema que viene de años. 60 y pico medidas que se tomaron, no sé cuántos doctorados, no sé cuántos maestría, pueblo científico, grupo científico, bastando recursos y al final dónde están esas medidas, dónde están todas esas tesis científicas, doctorados?



