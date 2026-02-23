Enlaces de accesibilidad

Audiovisuales Martí

Cuba: presión internacional y campaña ciudadana reavivan debate sobre transición
El diplomático estadounidense Mike Hammer afirmó en Madrid que el futuro de Cuba debe decidirlo el propio pueblo en libertad y reiteró el compromiso de Washington con la isla y activistas lanzaron la campaña “¡Que se vayan!” para impulsar una transición democrática y exigir la salida del régimen.

