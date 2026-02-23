Díaz-Balart: "Este es el momento en que se va a hacer justicia"
El congresista Mario Díaz-Balart señaló que existen pruebas suficientes —incluyendo declaraciones y grabaciones— que indican que Raúl Castro dio la orden para atacar las aeronaves, el 24 de febrero de 1996, lo que resultó en la muerte de cuatro personas, tres de ellas ciudadanos estadounidenses.
