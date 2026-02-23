Enlaces de accesibilidad

site logo site logo
anterior siguiente
ÚLTIMA HORA:

Entrevistas

Díaz-Balart: "Este es el momento en que se va a hacer justicia"

Díaz-Balart: "Este es el momento en que se va a hacer justicia"
Embed
Díaz-Balart: "Este es el momento en que se va a hacer justicia"

No media source currently available

0:00 0:03:39 0:00
Descargar

El congresista Mario Díaz-Balart señaló que existen pruebas suficientes —incluyendo declaraciones y grabaciones— que indican que Raúl Castro dio la orden para atacar las aeronaves, el 24 de febrero de 1996, lo que resultó en la muerte de cuatro personas, tres de ellas ciudadanos estadounidenses.

Foro

Episodios

Vea todos los episodios
Ver Programas de TV Escuchar Programas de Radio
XS
SM
MD
LG