Revelamos los registros de más de 25 viajes de Raúl Guillermo Rodríguez Castro "El Cangrejo" a Panamá.

Revelamos los registros de más de 25 viajes de Raúl Guillermo Rodríguez Castro "El Cangrejo" a Panamá, el pasaporte diplomático con el que burla controles fronterizos, los vínculos con GAESA y negocios millonarios fuera de Cuba. Hablamos de feminicidios y de los largos cortes eléctricos en la isla

