Las noticias como son

Amado Gil y José Luis Ramos, en Tertulia con el periodista Reinaldo Escobar en La Habana tratan sobre la ayuda humanitaria que México envía a Cuba, al mismo tiempo el régimen critica la ayuda que EEUU envía para los damnificados del huracán. Y siguen las críticas por la conferencia de Díaz Canel.
