Rubio: El régimen es “incompetente” y “Cuba necesita cambiar”

El secretario de Estado Marco Rubio responsabilizó al régimen de Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel de las carencias económicas del pueblo cubano, por aferrarse a un “modelo económico que no funciona”, y reiteró que el país caribeño solo saldrá adelante con un cambio.

“Cuba ha sobrevivido en gran medida gracias a subsidios. La Unión Soviética les daba cosas gratis. Cuando la Unión Soviética colapsó, entraron en el ‘período especial’, que fue desastroso para ellos. Luego llegó Hugo Chávez y los rescató por mucho tiempo”, dijo a periodistas el miércoles, en San Cristóbal y Nieves, donde participó en la Reunión de Jefes de Gobierno de la CARICOM.

El Jefe de la Diplomacia estadounidense explicó que la crisis que hoy vive el pueblo cubano no tiene nada que ver con las sanciones de EEUU, particularmente las más recientes, con el corte del suministro de petróleo venezolano tras la captura del dictador Nicolás Maduro.

“La razón por la cual la red eléctrica de Cuba ya estaba colapsando es porque tienen un modelo económico que no existe, que no funciona. No existe en ninguna parte del mundo. No es funcional. Y la única manera en que Cuba tendrá un mejor futuro es con un modelo económico diferente”, agregó.

Sobre la venta de petróleo al sector privado

Sobre la aclaración publicada por OFAC este miércoles, donde se asegura que “empresas privadas” en Cuba podrían comprar petróleo venezolano a compañías con licencias del Departamento del Tesoro, Rubio dijo que no es algo nuevo: “Siempre ha sido legal vender al sector privado en Cuba”, acotó.

Sin embargo, al reconocer que “el sector privado en Cuba es bastante pequeño. Existe, pero es pequeño”, el funcionario cubanoamericano lamentó que los emprendedores “por sí solos, no tienen la capacidad para enfrentar la escala y el alcance de los desafíos que están enfrentando”.

El Secretario de Estado recordó que, en las órdenes ejecutivas firmadas por el presidente Donald Trump en su primera Administración, se identifica al llamado sector privado y a los cubanos individuales en una “posición privilegiada”, y no a los afiliados al gobierno ni a los militares.

“La ley ya permite hacer negocios como combustible, e incluso telecomunicaciones, con el sector privado. El problema es que el sector privado cubano es muy pequeño. Si quieren abrir las puertas y permitir que el sector privado cubano crezca, esa solución existe”, apuntó.

Rubio responsabilizó a la dictadura cubana por no tener un sector privado mucho más grande. “La razón por la cual esas industrias no han florecido en Cuba es porque el régimen no les ha permitido florecer”, destacó el también Asesor de Seguridad Nacional, quien se mostró consciente de la situación en la Isla.

“El pueblo de Cuba está sufriendo. Ha estado sufriendo por mucho tiempo. Está sufriendo quizás más que en cualquier momento reciente, posiblemente en su historia desde 1959. Este es el peor clima económico que Cuba ha enfrentado y son las autoridades de ese gobierno las responsables”, agregó.

“Son incompetentes”

En la rueda de prensa, al responder a una interrogante sobre la “crisis humanitaria” en la Isla, Rubio identificó a la incompetencia de los dirigentes del régimen como los únicos culpables. “No saben cómo manejar una economía. Son incompetentes”.

“Tienen una empresa holding controlada por los militares llamada GAESA que controla el 40 por ciento de su PIB, y nada del dinero que genera esa empresa va a las arcas del gobierno. Nada de ese dinero va a las escuelas. Nada va a las carreteras. Nada va a alimentar a la población”, destacó.

El secretario Rubio recordó las oportunidades que por culpa del régimen no aprovechan: “Tienen un país con tierras fértiles que importa azúcar. Fue uno de los principales exportadores mundiales de azúcar; ahora importa azúcar. Importan casi todos sus alimentos. Ni siquiera es una economía”, afirmó.

En sus declaraciones, el jefe del Departamento de Estado envió un mensaje al pueblo cubano: “Si tienen hambre y están sufriendo, no es porque no estemos dispuestos a ayudarlos. Lo estamos. Quienes se interponen en el camino de que podamos ayudarlos es el régimen, es el Partido Comunista”, dijo.

“Estamos dispuestos a escuchar”

Sobre las supuestas conversaciones de EEUU con personas cercanas al poder en la Isla, como el nieto del dictador Raúl Castro, el teniente coronel Raúl Guillermo Rodríguez Castro, reportada en los últimos días, el secretario Rubio hizo énfasis en que siempre están abiertos a recibir información de quien sea.

“EEUU siempre está dispuesto y preparado para hablar con funcionarios de cualquier gobierno que tengan información que compartir con nosotros, o puntos de vista que quieran transmitir a EEUU, y ese es mi trabajo. Eso es diferente a una negociación, pero estamos dispuestos a escuchar”, respondió.

De acuerdo con el secretario Rubio, uno de los puntos tratados en la reunión con los Jefes de Gobierno de la CARICOM es el actual “statu quo” de Cuba, al cual calificó de “insostenible” e “inaceptable”, algo en lo cual “prácticamente todos en la sala coincidieron”, dijo.

“Cuba necesita cambiar. Tiene que cambiar. Y no tiene que cambiar todo de una vez. No tiene que cambiar de un día para otro. Pero Cuba necesita cambiar. Necesita cambiar de manera dramática, porque es la única oportunidad que tiene de mejorar la calidad de vida de su pueblo”, aseveró.