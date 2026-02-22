EEUU seguirá apoyando al pueblo cubano, afirma alto funcionario

Getting your Trinity Audio player ready...

El alto funcionario estadounidense Jeremy Lewin señaló que el pueblo cubano continúa enfrentando las repercusiones de siete décadas bajo un régimen que ha limitado profundamente sus derechos políticos, civiles y económicos.

En un mensaje difundido este fin de semana en redes sociales, el Subsecretario de Estado interino para Asistencia Exterior, Asuntos Humanitarios y Libertad Religiosa coincidió con el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, al afirmar que el régimen de la isla ha mantenido al país en condiciones de pobreza con el objetivo de reforzar su control interno.

Lewin hizo referencia a declaraciones recientes del Secretario de Estado, quien aseguró que el único avance posible para la nación caribeña pasa por otorgar a los cubanos la libertad económica necesaria para sostenerse de manera independiente.

"Como dijo @SecRubio la semana pasada, la única salida es que el régimen le dé al pueblo cubano la libertad económica para que pueda autoabastecerse", escribió.

El funcionario agradeció además a la artista Camila Cabello por visibilizar el trabajo humanitario de Cáritas, organización que en semanas recientes ha colaborado con Estados Unidos en lo que calificó como la mayor entrega de ayuda humanitaria directa a Cuba en décadas.

"Todavía tengo familiares en la isla con quienes hablamos y a quienes enviamos medicamentos, comida y ropa", escribió la cantante cubanoamericana en un post en sus redes sociales y alentó a quienes sientan el interés de ayudar a hacerlo a través de Cáritas Cuba.

La administración del presidente Donald Trump ha destinado un total de 9 millones de dólares -3 millones en una decisión inicial y 6 millones adicionales después- en ayuda a los damnificados por el huracán Melissa en el Oriente de la isla, una asistencia que distribuye en colaboración con la Iglesia Católica.

Según Lewin, Washington mantendrá su solidaridad con la población cubana en medio de la crisis humanitaria que atraviesa la isla. "El gobierno de los Estados Unidos 🇺🇸 seguirá apoyando y acompañando al pueblo cubano", señaló en el post.