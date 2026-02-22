Hammer en Santiago de Cuba: "Es admirable la resiliencia del pueblo cubano" (VIDEO)

Getting your Trinity Audio player ready...

El jefe de la misión diplomática de EEUU en Cuba, Mike Hammer, admiró la capacidad de los cubanos para enfrentar la adversidad durante una visita este domingo a Santiago de Cuba en su ya habitual recorrido por la isla.



"En Santiago de Cuba, #ConCubanosdeaPie, es admirable la increíble resiliencia del pueblo cubano, incluso después huracán Melissa echan para adelante", escribió Hammer en un post en las redes sociales de la Embajada de EEUU, junto a un video de la visita.



El alto diplomático preguntó a residentes de la localidad de el Cobre, golpeada por el ciclón que azotó cuba en octubre de 2025, si se estaban recuperando del impacto del meteoro. La situación, respondieron los cubanos, es "aceptable", y agradecieron al gobierno estadounidense por la ayuda que distribuyen entre los damnificados a través de Cáritas, con la colaboración de la Iglesia Católica.

El huracán, explicaron, derribó por completo el restaurante en el que trabajan, y lo levantaron nuevamente "con esfuerzo propio".

"¿Hay más necesidad, hace falta más?, preguntó Hammer. A la respuesta de que "sí" por parte de sus interlocutores, el diplomático estadounidense subrayó: "Eso es lo que queremos hacer, por parte de nuestro gobierno, seguir mandando" ayuda.

A principios de febrero, la Administración del presidente Donald Trump anunció 6 millones de dólares adicionales en asistencia directa para el pueblo cubano. La ayuda se entrega a través del mismo canal que los primeros 3 millones de dólares, con productos preempacados transportados desde Miami y entregados por representantes de parroquias católicas locales.

Los residentes de El Cobre, como el resto de los habitantes de la isla, enfrentan largas horas de apagón en medio de la crisis energética que vive el país. "Entre ocho y 10 horas", explicaron a Hammer.

El diplomático obsequió a los cubanos con los que habló una pequeña campana y les pidió que la sonaran para celebrar los 250 años de libertad en Estados Unidos, y prometió que dondequiera que vaya este 2026 en sus encuentros con los cubanos de a pie, "¡tocaremos juntos la campana de la libertad!".

La semana pasada, el régimen de La Habana ejerció presión diplomática para intentar impedir una reunión entre embajadores latinoamericanos acreditados en el Vaticano y Hammer, reveló a Martí Noticias una fuente cercana a este encuentro.