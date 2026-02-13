Hammer se reúne con Cuesta Morúa y exigen liberación de "todos los presos políticos"

Getting your Trinity Audio player ready...

El Encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, Mike Hammer, se reunió este viernes con el opositor Manuel Cuesta Morúa, presidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC).

Según publicó la sede diplomática en sus redes sociales, Hammer y Cuesta Morúa hablaron sobre la situación actual por la que atraviesa la isla y ambos se solidarizaron con los jóvenes de El4tico, detenidos por la Seguridad del Estado, y coincidieron en la necesidad de que se respete la libertad de expresión y se liberen a todos los presos políticos.

"Se tiene que respetar la libertad de expresión, y excarcelar a todos los presos políticos", recoge la publicación.

A principios de esta semana, el CDTC condenó los recientes actos de repudio contra Hammer en Camagüey y otras provincias, y respaldó la labor del diplomático en el país.

El jefe de la misión diplomática se ha convertido en una piedra en el zapato del régimen, con sus recorridos por todo el país y sus contactos con el cubano de a pie, lo que le ha granjeado grandes simpatías entre la población.

“Hammer no hace otra cosa distinta a la que hacen los diplomáticos cubanos en cualquier lugar del mundo, reunirse con la gente con la que quiere sin obstáculos, sin intromisión y sin que nadie le haga actos de repudio, sea en Washington o en París”, había explicado a inicios de la semana Cuesta Morúa a Martí oticias, al condenar el acoso del régimen al funcionario estadounidense.

Hammer ha supervisado las entregas a través de la iglesia católica de la ayuda humanitaria enviada por el gobierno de Estados Unidos a las víctimas del huracán Melissa, en el oriente del país.